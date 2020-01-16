經濟

Tesla 140萬租7萬呎地廠作體驗中心

【明報專訊】電動車生產商Tesla再在港擴展業務。市場消息稱，沙田圓洲角源順圍2號冠華大廈地下部分地廠及1樓，面積約7萬方呎，獲Tesla以呎租20元租用3年，即月租約140萬元，租約期內租金開支約5040萬元。據悉，此為Tesla新界區首個體驗中心。

中環地舖低市價一成易手

另通關前商舖市場續旺，中環再錄地舖易手個案。市場消息稱，中環德輔道中21至23號歐陸貿易中心地舖，最新以7238萬元易手，呎價約19萬元，低市價約一成。商舖現由便利店以20萬元承租，即買家可享租金回報約3.3厘。據悉，原業主2012年12月以6980萬元購入，持貨約9年，帳面獲利258萬元或約4%。

結好控股4.2億沽中遠大廈全層

結好控股（0064）公布，該公司最新以4.2億元沽出上環中遠大廈10樓全層寫字樓，該單位面積約19,745方呎，呎價即約21,270元。新買家為金鴻基置業有限公司，其最終實益擁有人為呂凌雲及盧芝蘭，為永豐金融集團相關人士，該集團旗下業務包括貴金屬實貨買賣、貴金屬保證金、金條零售、證券、期貨、外匯、資產管理及信貸服務等。

新地apm人流回復至疫情前

此外，疫情緩和加上政府消費券帶動，商場人流及消費額回升。新地（0016）代理租務部副總經理李少芬表示，旗下觀塘apm 第三季人流錄2300萬人次，按年升兩成，與疫情前水平相若，期內總營業額亦按年上升約三成。她補充，行業表現方面，以珠寶鐘表、電子影音及餐飲表現最為顯著，珠寶鐘表營業額按年升六成，電子影音升三成，時裝升三成至五成。李又稱，預料聖誕節推廣期間，珠寶鐘表、電子影音、餐飲將較受惠，可望按年有雙位數字增長。

相關字詞﹕中遠大廈 中環 新地

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