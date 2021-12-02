小鵬理想上月交付量超蔚來 乘聯會警告收緊信貸或致「購車延後」

明報記者 陳麗歡

小鵬汽車上月交付量按年升2.7倍至1.56萬輛，按月升54％。當中小鵬智能轎跑P7交付7839輛，按年升1.9倍。首11個月集團累計交付8.22萬輛，按年升2.9倍，超越蔚來。小鵬汽車昨日股價高走，高見220元，收報218元，全日升7.4%，創7月在港上市以來新高。

股價同見上市後新高

理想汽車交付量按年升1.9倍至1.35萬輛，是理想汽車今年以來首次突破萬輛交付量，同時亦連續兩個月較蔚來多。首11個月累計交付達7.64萬輛。理想汽車昨日股價全日高走，高見142.9元，收報142.3元，全日升8.5%，創今年8月在港上市以來新高。

小鵬及理想在港股破頂後，昨晚美股早段分別跌1%至2%，均較港收市跌逾3%。

蔚來汽車起步較前兩者早，今年上半年的交付量一直為三者之中最多，但下半年受生產因素影響，被小鵬與理想後來居上（見圖）。蔚來上月交付量按年升1.1倍至1.09萬輛，按月則升約兩倍，主要由於蔚來10月正值車廠生產線改造時間，工作日數大減影響汽車生產。今年首11個月蔚來交付量按年升1.2倍至8.09萬輛。

吉利電動車上月交2012輛

吉利汽車（0175）也大搞電動車，旗下品牌極氪的首款車型「極氪001」於10月底開始進行交付，至11月底交付量2012輛。

乘聯會表示，由於10月汽車生產明顯改善，11月的零售回升應該較明顯，但目前回升速度不快，與2019年的狀態相近。况且，今年雙十一的車市增量效果相對一般，至11月第三周走勢仍未明顯提升，加上近期散發式的疫情，目前各地的管控加嚴，而信貸政策的收緊及惡劣天氣等因素均會增加造成「購車延後」。