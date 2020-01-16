港股12月開局 回升183點

截至昨晚9時45分，恒指即月夜期報23,674點，高水15點。

創科實業升近4% 藍籌最佳

國指昨收報8426點，升0.69%；科指收報6058點，升0.5%。創科實業（0669）升3.98%，是升幅最大藍籌；「ATMX」方面，騰訊（0700）、美團（3690）升逾2%，小米升逾1%，阿里巴巴（9988）跌1.26%。北水南下合計淨流入16.24億元，按日增逾38%。

多隻電力股炒上 中國電力飈9%

多隻電力股炒上，中國電力（2380）飈9.05%，收報4.34元，惟彭博昨晚引述銷售交易文件報道，該股收市後，以先舊後新方式配售8.5億股股份，每股配售價介乎3.8元至4元，集資32.3億至34億元。配股價較昨日收市價折讓7.8%至12.4%，集資所得將用於開發清潔能源發電項目。華潤電力（0836）升5.68%，華能國際電力（0902）、大唐發電（0991）等皆升逾2%。

科指方面，成分股升幅最大是網易（9999），升4.15%；跌幅最大是明源雲（0909），創上市新低，低見20.65元，收報20.7元，跌7.18%。