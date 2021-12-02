經濟

國泰：新變種病毒影響未明

【明報專訊】據彭博引述國泰航空（0293）顧客及商務總裁林紹波在分析員會議中表示，現在評估新變種病毒Omicron對業務造成影響仍言之尚早，該新病毒的出現令全球各國政府再實施封關及嚴格的入境限制，鑑於不確定性，國泰尚未制定明年首季的乘客時間表。

林紹波稱， 由於港府嚴格檢疫要求，大多數機師及機組人員在飛行後需經長時間隔離，運力仍受限，但強調國泰目前有充足機組人員。林紹波續稱，雖然港府採取「零確診」的政策措施，的確使國泰的客運力落後於其他航空公司，但他相信只是一個暫時性問題，差距終將縮短。林紹波補充指，國泰正於世界各地的機場保持聯絡，以保留從3月份開始的夏季航班升降時段（Summer Slots）。

財務總監：正處收支平衡點附近

國泰財務總監沈碧嘉（Rebecca Sharpe）於同一場合中表示，截至10月底， 國泰的現金儲備達317億元， 是去年6月疫情高峰時的兩倍，當時集團每月「燒錢」30億元，而目前正處於收支平衡點附近。她又稱，現金消耗減少後，其流動性保持在健康水平。林紹波表示，這很大程度得益於強勁的貨運業務，惟客運量仍受到全球疫情的限制，預估下半年的財務狀况會較上半年虧損76億元有明顯改善。對於會否使用政府的過渡性貸款，沈碧嘉表示，國泰或會考慮更多的融資機會，但目前還無法確定政府的78億元過渡性貸款會否再延續。

上 / 下一篇新聞

內地起訴書顯示澳門多間賭廳涉案 太陽城貴賓廳全線停業 料全行受影響
內地起訴書顯示澳門多間賭廳涉案 太陽城貴賓廳全線停業 料全行受影響
澳門上月賭收近持平 遜預期增長2%
澳門上月賭收近持平 遜預期增長2%
港元拆息全線升 1個月Hibor見0.16244厘
港元拆息全線升 1個月Hibor見0.16244厘
11月現樓按揭宗數跌9% 近半年新低
11月現樓按揭宗數跌9% 近半年新低
中證監否認禁VIE架構海外上市 美證交曾批如空殼 彭博︰審批後仍可赴港
中證監否認禁VIE架構海外上市 美證交曾批如空殼 彭博︰審批後仍可赴港
港股12月開局 回升183點
港股12月開局 回升183點
貿發局關家明：港今年出口料增逾兩成
貿發局關家明：港今年出口料增逾兩成
蒙牛創辦人牛根生辭任非執董
蒙牛創辦人牛根生辭任非執董
老虎證券CEO︰倘更多監管細則出台 第一時間服從
老虎證券CEO︰倘更多監管細則出台 第一時間服從
小鵬理想上月交付量超蔚來 乘聯會警告收緊信貸或致「購車延後」
小鵬理想上月交付量超蔚來 乘聯會警告收緊信貸或致「購車延後」
Tesla 140萬租7萬呎地廠作體驗中心
Tesla 140萬租7萬呎地廠作體驗中心
愛奇藝擬裁兩成至四成人手
愛奇藝擬裁兩成至四成人手
市場再押注提早加息 美股早段彈 道指升400點 分析：已消化加息預期
市場再押注提早加息 美股早段彈 道指升400點 分析：已消化加息預期
嘲買蘋果抹布浪費 馬斯克推390元哨子
嘲買蘋果抹布浪費 馬斯克推390元哨子
Salesforce今季盈利指引遜預期 股價早段挫6.5%
Salesforce今季盈利指引遜預期 股價早段挫6.5%
張兆聰：氫能源股異動 小注投機京城機電
張兆聰：氫能源股異動 小注投機京城機電
李曉佳：大姐也避風頭 洗米華沒適時收手
李曉佳：大姐也避風頭 洗米華沒適時收手
技術取勝：港華燃氣短線或後抽
技術取勝：港華燃氣短線或後抽
劉思明：迎減碳大勢 港燃加速轉型
劉思明：迎減碳大勢 港燃加速轉型
周顯：拉人封艇與要錢不要命
周顯：拉人封艇與要錢不要命
湯文亮：鮑威爾的「哀的美頓書」
湯文亮：鮑威爾的「哀的美頓書」
尚悅‧嶺額印鬆綁 上月6宗全獲利 持貨3年帳賺近兩成 屋苑暫錄40個放售盤
尚悅‧嶺額印鬆綁 上月6宗全獲利 持貨3年帳賺近兩成 屋苑暫錄40個放售盤
持牌代理人數逼4.2萬 連續4個月破頂
持牌代理人數逼4.2萬 連續4個月破頂
128 WATERLOO 3房3073萬沽 實呎3.65萬雙破頂
128 WATERLOO 3房3073萬沽 實呎3.65萬雙破頂
內房總裁押3物業 向英皇財務借1億
內房總裁押3物業 向英皇財務借1億
澳能：澳門建築業3利好因素可復蘇
澳能：澳門建築業3利好因素可復蘇
澳能力拓3新能源業務：太陽能充電樁新電池
澳能力拓3新能源業務：太陽能充電樁新電池