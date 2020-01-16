經濟

港元拆息全線升 1個月Hibor見0.16244厘

【明報專訊】踏入12月接近年終結算，港元拆息全線上升，與樓按相關的1個月香港銀行同業拆息（Hibor）昨抽升6點子（1厘等於100點子），至0.16244厘近9個月新高，升幅亦是自2020年9月以來最多。以目前H按利率普遍報H+1.3厘計算，實際按息1.46厘。

除了季結因素，美國聯儲局主席鮑威爾隔晚一改早前對美國通脹屬臨時性的表述，又表示將討論是否較預期提早結束買債，帶動較長期的拆息向上，1年期拆息升2.75點子，報0.4047厘，為去年5月以來最大升幅，3個月拆息和6個月拆息，昨日分別升1.45點子和1.57點子。短期拆息方面，隔夜拆息升0.7點子至0.06875厘，1周拆息則升1.71點子，至0.09196厘。

港匯連升兩日 見一周高位

上海商業銀行研究部總監主管林俊泓表示，昨日1個月拆息大幅上升主要與年結有關，而整體拆息上升，除了昨日港股回穩有資金流入，亦因聯儲局或加快退市，以及市場對美國加息預期由第三季推前至第二季，使港元拆息開始了上升趨勢。

拆息向上，帶動港匯自7.8的今年低位連續第二日回升，截至晚上9時報7.7928，升0.05%，見一周高位。港元與美元的1個月期拆息利差為0.0632厘，連續2日擴闊，見今年3月以來最多。

美匯指數隔晚上衝至96.6後回吐，截至晚上9時報95.99，下跌0.01%。與政策利率關係較大的美國2年期債息上升至0.601厘，10年期債息則升至1.478厘。華僑永亨銀行報告稱，加息預期上升和Omicron變種病毒對經濟的潛在影響，令美債收益曲線拉平，限制美元上升空間，預期美匯指數將在95.5至97.8水平整固。

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