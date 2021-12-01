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通脹升溫 環球經濟恐面臨滯脹

【明報專訊】據施羅德投資預測，環球經濟將於2022年邁入經濟擴張期。屆時，預期經濟將維持正數增長，惟增長速度將有所放緩。此外，在貨品需求持續強勁及供應鏈瓶頸仍未消除的情况下，預期通脹仍將持續升溫。上述因素疊加有可能會讓環球經濟陷入滯脹風險。

由於新冠疫情帶來的基數效應正逐步消退，股市在未來數月或將變得較為波動，投資者需管理相關投資回報預期的期望。與此同時，已發展國家的央行已表明將收緊貨幣政策。隨着周期股的增長動力開始轉弱及環球流動性進入平整階段，各類資產的波動性預料將會加劇，投資者應為此作好準備。

債券孳息率升 金融板塊看俏

施羅德投資亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子 （Keiko Kondo）表示：「我們預期2022年的企業盈利增長將有所放緩，但仍可望支撐大市。另一方面，通脹及實際利率雙升夾擊或會令債券孳息率面臨上行壓力，因此，我們對政府債券仍然維持審慎的看法。我們相信，在債券孳息率上升的投資環境當中，股市的金融板塊將相對佔優。」

她續稱：「此外，我們預料商品表現將會做好，特別是需求逐步回復正常及供應量持續受到妥善管理的原油。我們認為，與之相關的環球能源股同樣值得關注。對比2021年至今油價反彈的幅度，這個板塊的表現仍相對落後，而估值亦處於相當低的水平。同時，相對於着重資本開支，我們樂於見到這些企業更為着重於善待股東的做法。」

油價反彈股價落後 估值相當低

她又分析：「雖然化石能源早晚會被可再生能源取締，但中期而言，溫室氣體排放無疑仍將是經濟活動的副產品。隨着與氣候變化相關的政治壓力與日俱增，碳市場中的『限額與交易』被視為減排的關鍵機制。由此可見，碳配額勢將因為愈趨迫切的政治壓力，以及具備有別於其他資產的分散風險優勢而受惠。」

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