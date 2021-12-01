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2021年12月1日星期三
技術取勝
投資策略
上水未補價公屋4年轉手賺6倍 白居二客近200萬入市天平邨 原業主28萬買入
新世界相關人士沽名鑄 12年帳賺逾兩成
謝偉俊1376萬沽柴灣工業城2伙 帳賺逾千萬
凱滙短期推4房特色戶招標 或創項目新高價
恒地9.62億 統一土瓜灣落山道業權
仲量聯行：首9個月逾億豪宅成交量創紀錄
再受惠消費券 10月零售彈12% 零售協會：聖誕銷售難大增 料全年高單位數增長
大快活半年虧轉盈 預告加價不逾1%
港科探索盈警 累股價瀉14％近一年低
內地植髮機構連鎖中醫診所招股
法規執行部主管快約滿 證監魏建新明年5月離任
受惠投連險 上季新造保費返疫前水平 內地客保單未回歸 新造保費僅2.6億
內媒：逾半投資者拒佳兆業美元債延期方案
華南城：目前境外美元債市停頓
陳茂波：已擴優才計劃 冀吸ESG人才
天風國際證券：內房美元債不會大規模違約
泰加：獲保監局同意恢復短期現貨外幣投資
環球股市急挫 恒指逾14月低 港股11月挫逾7% 專家料下試23000關
港交所FINI明年初接受申請
欠大型IPO 10月貸款年率化跌3.8%
鮑威爾研提前完成「收水」美股挫 憂新變種病毒加劇通脹 影響聯儲局目標
火箭星艦引擎生產危機 馬斯克：SpaceX面臨破產風險
創辦人女接任董事長 ZARA母企挫逾5%
張兆聰：疫情受惠股現分歧 小注聯想博反彈
技術取勝：中外運料2.6元較大沽壓
Omicron變種病毒料可控 風險資產值博
匯豐與姜濤合作廣告奪「廣告界奧斯卡」
Carousell：疫下二手玩具需求超女裝
劉思明：電動車概念受捧 理想績優可吼
周顯：細價股永不解開的死結
湯文亮：與病毒共存等同負傷上陣
盧楚仁：拜登派定心丸 金融市場有驚無險
通脹升溫 環球經濟恐面臨滯脹
技術取勝：中外運料2.6元較大沽壓
【明報專訊】兗州煤13.5元成短線阻力（圖）
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