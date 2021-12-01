經濟
國際金融

鮑威爾研提前完成「收水」美股挫 憂新變種病毒加劇通脹 影響聯儲局目標

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾昨晚與美國財長耶倫向參議院銀行委員會作證。面對Omicron變種病毒株帶來的風險，鮑威爾昨晚表示，是時候放棄關於通脹是「暫時性」（transitory）的表述，並首度表示可以考慮提前幾個月完成「收水」，觸發美股三大指數午夜前跌幅擴大，道指跌幅擴大至550點，標普500指數及納指跌逾1.5%。歐洲普遍股市偏軟。日經指數昨收市已失守28,000點關口，創兩個月新低。韓國綜合股價指數（KOSPI）跌逾2%，抹去今年全部升幅。

鮑威爾的證詞指出，新的變種病毒可能加劇導致通脹飈升的供應鏈問題，對聯儲局的穩定物價及實現充分就業的目標構成風險。受通脹及疫情影響，美國11月諮商會消費者信心指數降至109.5，創9個月新低。與此同時，美國藥廠莫德納（美：MRNA）表示，現有疫苗對新變種病毒效用降低。

疫情不確定性 油價曾跌3%

市場重新評估新變種病毒體的相關風險，資金湧入避險資產，美國10年期國債孳息跌穿1.45厘，美國30年期國債孳息率跌至1.8厘。美匯指數反彈至96.62。Omicron為疫情帶來不確定性，油價昨曾大跌3%。布蘭特期油低見每桶70.52美元，是9月初以來低位。紐約期油曾跌至每桶67美元，是8月底以來低位。

鮑威爾證詞指出，新冠確診個案增加，加上新變種病毒出現，為就業和經濟活動帶來下行風險，增加了通脹前景的不確定性。他說，若新變種病毒降低人們外出打工的意願，將拖慢就業市場的進展，令供應鏈瓶頸加劇。倘招聘困難導致工資增長加快，通脹持續升溫，聯儲局在未來數月將處於困難的局面。

耶倫：不解決債限 威脅經濟復蘇

美國近期通脹率持續處於逾30年高位。鮑威爾稱，美國10月個人消費支出（PCE）物價指數按年升幅達5％，遠高於聯儲局的2%目標。他說，供應鏈不平衡，使生產商更難滿足強勁的需求，而能源價格及租金上漲，也令通脹加劇。

美國聯邦貿易委員會（FTC）已要求大型零售商、批發商和消費品供應商提供數據，讓政府了解供應鏈狀况。沃爾瑪（美：WMT）、亞馬遜（美：WMT）、寶潔（美：PG）、泰森食品（美：TSN）、卡夫亨氏（美：KHC）等，需在45天內提交數據。

鮑威爾稱，料推高通脹因素將持續明年，但聯儲局仍預期，供需失衡終會消退。他說，要實現就業和勞動參與率最大化仍有很大空間。

財長耶倫在聽證會警告，若國會不能解決債務上限問題，將威脅美國目前的經濟復蘇勢頭。耶倫此前曾警告，若不提高或暫停債限，聯邦政府可能會在12月15日面臨債務違約。此外，美國聯邦政府還面臨其他財政問題。儘管美國政府新財年已於10月初開始，但兩黨在多項撥款法案存在分歧。國會現在須通過臨時撥款法案，否則政府將局部停擺。不過華爾街對國會本周通過臨時法案繼續提供資金感到樂觀。

此外，英國競爭與市場管理局（CMA）認為facebook母公司Meta（美：FB）收購社交媒體動畫圖像公司Giphy的交易，可能損害社交媒體用戶和英國廣告客戶的利益，指示Meta出售Giphy。Meta股價午夜前挫2.7%。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

上水未補價公屋4年轉手賺6倍 白居二客近200萬入市天平邨 原業主28萬買入
上水未補價公屋4年轉手賺6倍 白居二客近200萬入市天平邨 原業主28萬買入
新世界相關人士沽名鑄 12年帳賺逾兩成
新世界相關人士沽名鑄 12年帳賺逾兩成
謝偉俊1376萬沽柴灣工業城2伙 帳賺逾千萬
謝偉俊1376萬沽柴灣工業城2伙 帳賺逾千萬
凱滙短期推4房特色戶招標 或創項目新高價
凱滙短期推4房特色戶招標 或創項目新高價
恒地9.62億 統一土瓜灣落山道業權
恒地9.62億 統一土瓜灣落山道業權
仲量聯行：首9個月逾億豪宅成交量創紀錄
仲量聯行：首9個月逾億豪宅成交量創紀錄
再受惠消費券 10月零售彈12% 零售協會：聖誕銷售難大增 料全年高單位數增長
再受惠消費券 10月零售彈12% 零售協會：聖誕銷售難大增 料全年高單位數增長
大快活半年虧轉盈 預告加價不逾1%
大快活半年虧轉盈 預告加價不逾1%
港科探索盈警 累股價瀉14％近一年低
港科探索盈警 累股價瀉14％近一年低
內地植髮機構連鎖中醫診所招股
內地植髮機構連鎖中醫診所招股
法規執行部主管快約滿 證監魏建新明年5月離任
法規執行部主管快約滿 證監魏建新明年5月離任
受惠投連險 上季新造保費返疫前水平 內地客保單未回歸 新造保費僅2.6億
受惠投連險 上季新造保費返疫前水平 內地客保單未回歸 新造保費僅2.6億
內媒：逾半投資者拒佳兆業美元債延期方案
內媒：逾半投資者拒佳兆業美元債延期方案
華南城：目前境外美元債市停頓
華南城：目前境外美元債市停頓
陳茂波：已擴優才計劃 冀吸ESG人才
陳茂波：已擴優才計劃 冀吸ESG人才
天風國際證券：內房美元債不會大規模違約
天風國際證券：內房美元債不會大規模違約
泰加：獲保監局同意恢復短期現貨外幣投資
泰加：獲保監局同意恢復短期現貨外幣投資
環球股市急挫 恒指逾14月低 港股11月挫逾7% 專家料下試23000關
環球股市急挫 恒指逾14月低 港股11月挫逾7% 專家料下試23000關
港交所FINI明年初接受申請
港交所FINI明年初接受申請
欠大型IPO 10月貸款年率化跌3.8%
欠大型IPO 10月貸款年率化跌3.8%
火箭星艦引擎生產危機 馬斯克：SpaceX面臨破產風險
火箭星艦引擎生產危機 馬斯克：SpaceX面臨破產風險
創辦人女接任董事長 ZARA母企挫逾5%
創辦人女接任董事長 ZARA母企挫逾5%
張兆聰：疫情受惠股現分歧 小注聯想博反彈
張兆聰：疫情受惠股現分歧 小注聯想博反彈
技術取勝：中外運料2.6元較大沽壓
技術取勝：中外運料2.6元較大沽壓
Omicron變種病毒料可控 風險資產值博
Omicron變種病毒料可控 風險資產值博
匯豐與姜濤合作廣告奪「廣告界奧斯卡」
匯豐與姜濤合作廣告奪「廣告界奧斯卡」
Carousell：疫下二手玩具需求超女裝
Carousell：疫下二手玩具需求超女裝
劉思明：電動車概念受捧 理想績優可吼
劉思明：電動車概念受捧 理想績優可吼
周顯：細價股永不解開的死結
周顯：細價股永不解開的死結
湯文亮：與病毒共存等同負傷上陣
湯文亮：與病毒共存等同負傷上陣
盧楚仁：拜登派定心丸 金融市場有驚無險
盧楚仁：拜登派定心丸 金融市場有驚無險
通脹升溫 環球經濟恐面臨滯脹
通脹升溫 環球經濟恐面臨滯脹