鮑威爾研提前完成「收水」美股挫 憂新變種病毒加劇通脹 影響聯儲局目標

鮑威爾的證詞指出，新的變種病毒可能加劇導致通脹飈升的供應鏈問題，對聯儲局的穩定物價及實現充分就業的目標構成風險。受通脹及疫情影響，美國11月諮商會消費者信心指數降至109.5，創9個月新低。與此同時，美國藥廠莫德納（美：MRNA）表示，現有疫苗對新變種病毒效用降低。

疫情不確定性 油價曾跌3%

市場重新評估新變種病毒體的相關風險，資金湧入避險資產，美國10年期國債孳息跌穿1.45厘，美國30年期國債孳息率跌至1.8厘。美匯指數反彈至96.62。Omicron為疫情帶來不確定性，油價昨曾大跌3%。布蘭特期油低見每桶70.52美元，是9月初以來低位。紐約期油曾跌至每桶67美元，是8月底以來低位。

鮑威爾證詞指出，新冠確診個案增加，加上新變種病毒出現，為就業和經濟活動帶來下行風險，增加了通脹前景的不確定性。他說，若新變種病毒降低人們外出打工的意願，將拖慢就業市場的進展，令供應鏈瓶頸加劇。倘招聘困難導致工資增長加快，通脹持續升溫，聯儲局在未來數月將處於困難的局面。

耶倫：不解決債限 威脅經濟復蘇

美國近期通脹率持續處於逾30年高位。鮑威爾稱，美國10月個人消費支出（PCE）物價指數按年升幅達5％，遠高於聯儲局的2%目標。他說，供應鏈不平衡，使生產商更難滿足強勁的需求，而能源價格及租金上漲，也令通脹加劇。

美國聯邦貿易委員會（FTC）已要求大型零售商、批發商和消費品供應商提供數據，讓政府了解供應鏈狀况。沃爾瑪（美：WMT）、亞馬遜（美：WMT）、寶潔（美：PG）、泰森食品（美：TSN）、卡夫亨氏（美：KHC）等，需在45天內提交數據。

鮑威爾稱，料推高通脹因素將持續明年，但聯儲局仍預期，供需失衡終會消退。他說，要實現就業和勞動參與率最大化仍有很大空間。

財長耶倫在聽證會警告，若國會不能解決債務上限問題，將威脅美國目前的經濟復蘇勢頭。耶倫此前曾警告，若不提高或暫停債限，聯邦政府可能會在12月15日面臨債務違約。此外，美國聯邦政府還面臨其他財政問題。儘管美國政府新財年已於10月初開始，但兩黨在多項撥款法案存在分歧。國會現在須通過臨時撥款法案，否則政府將局部停擺。不過華爾街對國會本周通過臨時法案繼續提供資金感到樂觀。

此外，英國競爭與市場管理局（CMA）認為facebook母公司Meta（美：FB）收購社交媒體動畫圖像公司Giphy的交易，可能損害社交媒體用戶和英國廣告客戶的利益，指示Meta出售Giphy。Meta股價午夜前挫2.7%。

（綜合報道）

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