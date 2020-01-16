經濟

欠大型IPO 10月貸款年率化跌3.8%

【明報專訊】金管局公布，今年10月年率化貸款增長率為負3.8%，年初至10月年率化增長率為5.6%。局方提到，今年9月底和10月底之間沒有大型新股招股活動。10月份貸款與墊款總額跌0.3%，由年初至10月底計則升4.7%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及在香港境外使用的貸款分別跌0.2%及0.6%。港元貸存比率由9月底的84.7%，升至10月底的84.9%。

人民幣存款跌2.5%

10月份認可機構的存款總額升0.2%。其中港元存款沒明顯變動，外幣存款升0.4%。由年初截至10月底計，存款總額及港元存款分別升3.6%及2.3%。香港人民幣存款跌2.5%，於10月底為8349億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於10月份為4987億元人民幣，而9月份的數字為6236億元人民幣。

金管局公布10月份住宅按揭統計數據顯示，10月份新申請貸款個案較9月份按月減少14.9%至11,340宗。

新批按揭貸款額按月減7.4%

10月份新批出的按揭貸款額較9月份減少7.4%，至490億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加37%；涉及二手市場交易所批出的貸款減少17.7%。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少13.1%。而10月份新取用按揭貸款額較9月份減少20.8%，至319億港元。

以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由9月份的96.2%升至10月份的97.6%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由9月份的0.9%降至10月份的0.7%。

10月底未償還按揭貸款總額按月增加0.6%，至17,076億港元。

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