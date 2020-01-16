港交所FINI明年初接受申請

保薦人律師券商可參與

港交所表示，保薦人、法律顧問、券商及過戶處註冊開戶上線需提交的文檔，劃一為一份申請表格，以接受FINI使用條款及細則，以及一份商業登記證副本，銀行只需一份申請表格；至於香港結算參與者方面，如已是交易所Client Connect用戶將毋須任何操作，直接獲授權結算參與者的管理人士創建FINI個人用戶的權限，非Client Connect用戶需提交一份申請表格設立管理人士以創建FINI個人用戶。

據港交所公布，在FINI投入使用後，屆時將直接從現行的「T+5」結算程序切換至FINI，新股可最快於「T+2」（即定價後的兩個營業日）開始交易。

除縮短新股上市時間外，透過推出FINI，參與新股認購的中介機構將會把投資者認購新股的資金鎖定在結算銀行，減少出現因凍結認購新股資金而對息口的影響； 同時通過對所有認購者設身分識別要求，亦可減少重複認購問題。