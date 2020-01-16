經濟

環球股市急挫 恒指逾14月低 港股11月挫逾7% 專家料下試23000關

【明報專訊】美國藥廠莫德納（Moderna）（美：MRNA）行政總裁Stephane Bancel表示，現有疫苗對付Omicron的效果要差得多，料藥廠需數個月時間才能大規模生產針對特定變種病毒的疫苗。言論觸發環球股市昨天香港時間中午後急跌，美股期貨下滑，恒指昨午亦跟隨跌勢轉急（見圖），最多跌676點，低見23,175點，見逾14個月新低，收報23,475點，仍跌376點或1.58%，跌穿10月初低位。總結11月，恒指跌近7.5%，是繼7月挫逾9%之後另一個大跌月份。

明報記者

截至昨晚10時24分，恒指12月期貨報23,541點，高水66點。國指昨見近5年半新低，跌1.53%，收報8368點；科指跌1.16%，收報6028點。MSCI指數調整，令昨天全日成交金額增至2238億元，為4個月最多。「ATM」齊跌，拖累大市，當中阿里巴巴（9988）、美團（3690）皆跌逾2%，騰訊（0700）跌0.65%。友邦（1299）跌2.21%。

「ATM」齊跌 潤地跌幅最大藍籌

內房藍籌華潤置地（1109）跌5.39%，收報32.45元，是跌幅最大的藍籌，龍湖（0960）亦跌逾4%。發盈警的香港科技探索（1137）昨曾跌兩成，收報8.92元，跌14.23%。中期少賺19%的中國燃氣（0384）昨亦跌兩成。

總結11月，表現最佳的藍籌為舜宇光學（2382），累升逾12%（見表）；最差藍籌為阿里健康（0241），累跌近27%，碧桂園服務（6098）亦累跌22%。

植耀輝：供應鏈未恢復 看好航運股

耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股後市去向要視乎疫情發展，大市現時未見利好消息，加上港匯轉弱，而科技股行情相對較差，相信恒指下探試23,000點機率大。他指疫情下供應鏈未恢復，運費上升，相信航運板塊防守性較好。

昨日北水南下合計淨流入11.7億元，華虹半導體（1347）獲約5.34億元淨買入，吉利汽車（0175）遭淨賣出5.26億元。A股方面，上證綜指昨升0.03%，深證成指跌0.1%，滬深300跌0.4%，創業板指跌0.22%。

相關字詞﹕恒指 港股

上 / 下一篇新聞

上水未補價公屋4年轉手賺6倍 白居二客近200萬入市天平邨 原業主28萬買入
上水未補價公屋4年轉手賺6倍 白居二客近200萬入市天平邨 原業主28萬買入
新世界相關人士沽名鑄 12年帳賺逾兩成
新世界相關人士沽名鑄 12年帳賺逾兩成
謝偉俊1376萬沽柴灣工業城2伙 帳賺逾千萬
謝偉俊1376萬沽柴灣工業城2伙 帳賺逾千萬
凱滙短期推4房特色戶招標 或創項目新高價
凱滙短期推4房特色戶招標 或創項目新高價
恒地9.62億 統一土瓜灣落山道業權
恒地9.62億 統一土瓜灣落山道業權
仲量聯行：首9個月逾億豪宅成交量創紀錄
仲量聯行：首9個月逾億豪宅成交量創紀錄
再受惠消費券 10月零售彈12% 零售協會：聖誕銷售難大增 料全年高單位數增長
再受惠消費券 10月零售彈12% 零售協會：聖誕銷售難大增 料全年高單位數增長
大快活半年虧轉盈 預告加價不逾1%
大快活半年虧轉盈 預告加價不逾1%
港科探索盈警 累股價瀉14％近一年低
港科探索盈警 累股價瀉14％近一年低
內地植髮機構連鎖中醫診所招股
內地植髮機構連鎖中醫診所招股
法規執行部主管快約滿 證監魏建新明年5月離任
法規執行部主管快約滿 證監魏建新明年5月離任
受惠投連險 上季新造保費返疫前水平 內地客保單未回歸 新造保費僅2.6億
受惠投連險 上季新造保費返疫前水平 內地客保單未回歸 新造保費僅2.6億
內媒：逾半投資者拒佳兆業美元債延期方案
內媒：逾半投資者拒佳兆業美元債延期方案
華南城：目前境外美元債市停頓
華南城：目前境外美元債市停頓
陳茂波：已擴優才計劃 冀吸ESG人才
陳茂波：已擴優才計劃 冀吸ESG人才
天風國際證券：內房美元債不會大規模違約
天風國際證券：內房美元債不會大規模違約
泰加：獲保監局同意恢復短期現貨外幣投資
泰加：獲保監局同意恢復短期現貨外幣投資
港交所FINI明年初接受申請
港交所FINI明年初接受申請
欠大型IPO 10月貸款年率化跌3.8%
欠大型IPO 10月貸款年率化跌3.8%
鮑威爾研提前完成「收水」美股挫 憂新變種病毒加劇通脹 影響聯儲局目標
鮑威爾研提前完成「收水」美股挫 憂新變種病毒加劇通脹 影響聯儲局目標
火箭星艦引擎生產危機 馬斯克：SpaceX面臨破產風險
火箭星艦引擎生產危機 馬斯克：SpaceX面臨破產風險
創辦人女接任董事長 ZARA母企挫逾5%
創辦人女接任董事長 ZARA母企挫逾5%
張兆聰：疫情受惠股現分歧 小注聯想博反彈
張兆聰：疫情受惠股現分歧 小注聯想博反彈
技術取勝：中外運料2.6元較大沽壓
技術取勝：中外運料2.6元較大沽壓
Omicron變種病毒料可控 風險資產值博
Omicron變種病毒料可控 風險資產值博
匯豐與姜濤合作廣告奪「廣告界奧斯卡」
匯豐與姜濤合作廣告奪「廣告界奧斯卡」
Carousell：疫下二手玩具需求超女裝
Carousell：疫下二手玩具需求超女裝
劉思明：電動車概念受捧 理想績優可吼
劉思明：電動車概念受捧 理想績優可吼
周顯：細價股永不解開的死結
周顯：細價股永不解開的死結
湯文亮：與病毒共存等同負傷上陣
湯文亮：與病毒共存等同負傷上陣
盧楚仁：拜登派定心丸 金融市場有驚無險
盧楚仁：拜登派定心丸 金融市場有驚無險
通脹升溫 環球經濟恐面臨滯脹
通脹升溫 環球經濟恐面臨滯脹