環球股市急挫 恒指逾14月低 港股11月挫逾7% 專家料下試23000關

明報記者

截至昨晚10時24分，恒指12月期貨報23,541點，高水66點。國指昨見近5年半新低，跌1.53%，收報8368點；科指跌1.16%，收報6028點。MSCI指數調整，令昨天全日成交金額增至2238億元，為4個月最多。「ATM」齊跌，拖累大市，當中阿里巴巴（9988）、美團（3690）皆跌逾2%，騰訊（0700）跌0.65%。友邦（1299）跌2.21%。

「ATM」齊跌 潤地跌幅最大藍籌

內房藍籌華潤置地（1109）跌5.39%，收報32.45元，是跌幅最大的藍籌，龍湖（0960）亦跌逾4%。發盈警的香港科技探索（1137）昨曾跌兩成，收報8.92元，跌14.23%。中期少賺19%的中國燃氣（0384）昨亦跌兩成。

總結11月，表現最佳的藍籌為舜宇光學（2382），累升逾12%（見表）；最差藍籌為阿里健康（0241），累跌近27%，碧桂園服務（6098）亦累跌22%。

植耀輝：供應鏈未恢復 看好航運股

耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股後市去向要視乎疫情發展，大市現時未見利好消息，加上港匯轉弱，而科技股行情相對較差，相信恒指下探試23,000點機率大。他指疫情下供應鏈未恢復，運費上升，相信航運板塊防守性較好。

昨日北水南下合計淨流入11.7億元，華虹半導體（1347）獲約5.34億元淨買入，吉利汽車（0175）遭淨賣出5.26億元。A股方面，上證綜指昨升0.03%，深證成指跌0.1%，滬深300跌0.4%，創業板指跌0.22%。