天風國際證券：內房美元債不會大規模違約

天風國際與中債金融估值中心聯合發布「ESG優選中資美元債指數」， 為境內首隻以ESG（環境、社會與管治）為主題的指數，包括投資級和高息債，三大佔比最多行業為佔46%的金融，18%的建築和12%的房地產。截至上月底，指數涵蓋逾360隻中資美元債，佔整個市場的20%。

債價跌令投資者有更多買入機會

天風計劃發行跟蹤ETF產品，於海外市場上市，目前未有推出日期。對於中資美元債違約增加下，會否影響市場對中資美元債的需求，鄒傳指出中資美元債的交易量沒有下跌，顯示市場對之有興趣，機構投資者會按其風險偏好作出選擇。目前投資中國資金呈「股強債弱」，在海外發行產品可促進內地ESG投資。該行正了解指數相關產品的市場需求，目前反應良好，及後也可能發行指數掛鈎債券或其他衍生產品。

鄒傳認為，以ESG評分選擇企業，可在環保政策下發展、社會上獲得認可、以及投資人保護和訊息透明等方面有較佳表現，因此長期而言可獲得更好收益，在相同波動度下，ESG債券的整體回報會較一般為佳。董事長王勇表示，ESG除了國際投資理念，也一同考慮了中國政策的因素，因此這些公司增長會更好。