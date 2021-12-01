經濟

華南城：目前境外美元債市停頓

【明報專訊】近月遭到多家評級機構降評的華南城（1668），集團首席財務總監陳茂昌昨表示，雖然近兩個月內地銀行在按揭層面有放鬆，惟暫未見擴大至對企業貸款，集團未來會努力以自身現金流及境內融資償還債務。他又稱，華南城目前無任何理財產品及表外債，資產負債表是透明的。

華南城股價昨跌3.7%，收報0.52元。陳茂昌表示，目前境外美元債市陷入停頓狀態，會繼續注重境內融資，上半財年已無做境外融資，為保良好信用紀錄，上半財年更累計回購或償還美元債及利息達6.5億美元。目前集團短債及長債比例約為44%及56%，未來會繼續減短債、增加長債。截至9月底止上半年度，集團手頭現金約96億元（人民幣‧下同）。

毛利率料續受壓 銷售「不容樂觀」

雖然集團計劃以自身現金還債，但談到銷售前景，陳茂昌稱，下半年至明年毛利率仍會受壓，銷售市場「不容樂觀」。事關潛在買家信心不足，預期未來幾個月暫難改變。同時，由於建築費用單價愈來愈高，當中鋼筋、水泥及人工都上漲，但售價沒能跟升，沒法相互抵消，導致上半年毛利率下跌。

上半財年華南城純利按年增0.5%至6.57億元；收入跌13.2%至61.66億元；毛利率跌1.4個百分點至36.6%。陳茂昌認為，下半年建築及人員費用仍會上升，但項目為加快銷售可能要調低售價，故毛利率下半年或明年仍有比較大的壓力，惟集團認為維持流動性為首要目標，故「一點犧牲很難避免」。至於土地市場方面，陳茂昌表明，目前對土地市場維持保守方向，上半年沒有採購新土儲，現有土儲亦足夠未來3至4年發展，未來沒有大規模增加補充土地的計劃。

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