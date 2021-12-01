內媒：逾半投資者拒佳兆業美元債延期方案

佳兆業股價昨升2.91%，報1.06元。報道引述函件，雖然投資者拒絕交換要約，但為了向佳兆業提供轉圜餘地，以及緩解市場對潛在票據違約顧慮，願意就提供合理期限的寬限安排進行討論，以促進各方進一步商討更為全面的解決方案。

投資者團強烈建議佳兆業利用該寬限期與Lazard就擬議的新資金解決方案進行商議。

願提供合理寬限期緩解違約顧慮

佳兆業在11月25日刊發公告，提出一項有關2021年12月7日到期、票息6.5厘的4億美元債券的交換要約方案，將之交換成18個月後到期，亦即2023年6月6日到期的新票據，相關要約徵求意見期限將於倫敦時間2021年12月2日下午4時到期。

佳兆業又表示，集團一筆2025年11月票據的票息5850萬美元已於11月11日到期，2023年11月票據的票息2990萬美元亦已於11月12日到期，兩系列票據若連續30天不支付票息將導致違約事件。而由集團境內附屬公司擔保的若干理財產品亦已於10月及11月到期及應予支付，集團亦已實施替代還款措施。但集團估計以其現有的內部資源可能不足以於到期時償還現有票據。