受惠投連險 上季新造保費返疫前水平 內地客保單未回歸 新造保費僅2.6億

明報記者 歐陽偉昉

第三季非投資相連的個人人壽及年金業務，新造保費收入為332.72億元，按年上升11.57%， 不過較2019年同期仍少10%。今年首三季，壽險新造保單保費為1225億元，按年上升24%，其中投連險新造保費按年上升1.8倍至219億元，金額自去年第三季起逐步上升，不過投連險保費主要用於投資，保障成份較低，保險公司主要賺取平台費和管理費，利潤率較終身壽險、儲蓄壽險等非投連險為低，因此季內新造保費整體高於2019年，也未必代表保險公司的新業務價值回到疫前水平。

投連險利潤率較一般壽險低

目前中港仍在討論免檢通關細節，第三季內地訪客新造業務保費為2.59億元，與去年的2.66億元相若，首三季為4.7億元，按年下跌92.7%，佔個人業務總額0.4%。以保費計算，終身壽險和儲蓄壽險，分別佔內地訪客保單的份額為57.1%和9.3%，危疾保單則佔7.8%。

投連壽險業務保費 按年升62.1%

今年第三季，本港壽險業務的保費收入總額為4071億元，按年下跌1.3%，非投資相連壽險的保費收入為3355億元，按年下跌4%，投資相連壽險業務保費收入為321億元，按年升62.1%，退休計劃業務的供款為348億元，按年下跌8.9%。今年首三季，保險公司共發出約3.9萬份合資格延期年金保單，保費為29億元，佔個人業務總額2.4%。

產險方面，今年首三季淨保費按年下跌0.2%至328億元。直接業務的淨保費按年上升5.1%至263億元，不過整體承保利潤則下跌31.7%至8.62億元，主要是醫療申索在疫情紓緩後浮現，令意外及健康業務的承保利潤按年下跌85.2%至1.28億元，財產損壞、一般法律責任等業務的承保利潤則有所上升。再保險業務則因為申索情况改善，整體承保利潤按年上升1.09倍至3.61億元。