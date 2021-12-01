經濟

受惠投連險 上季新造保費返疫前水平 內地客保單未回歸 新造保費僅2.6億

【明報專訊】保監局公布本港保險業臨時統計數字，第三季壽險新造保單保費為419.19億元，除了按年上升26.35%，亦較2019年第三季增5.04%，為2020年2月新冠疫情令中港通關受阻以來，首個季度新造保費超越2019年同期水平。內地訪客保單尚未回歸，不過近兩年外圍投資市場表現理想，第三季投資相連保險按年上升1.61倍至85.48億元，成為帶動新造保費增長的主要動力。

明報記者 歐陽偉昉

第三季非投資相連的個人人壽及年金業務，新造保費收入為332.72億元，按年上升11.57%， 不過較2019年同期仍少10%。今年首三季，壽險新造保單保費為1225億元，按年上升24%，其中投連險新造保費按年上升1.8倍至219億元，金額自去年第三季起逐步上升，不過投連險保費主要用於投資，保障成份較低，保險公司主要賺取平台費和管理費，利潤率較終身壽險、儲蓄壽險等非投連險為低，因此季內新造保費整體高於2019年，也未必代表保險公司的新業務價值回到疫前水平。

投連險利潤率較一般壽險低

目前中港仍在討論免檢通關細節，第三季內地訪客新造業務保費為2.59億元，與去年的2.66億元相若，首三季為4.7億元，按年下跌92.7%，佔個人業務總額0.4%。以保費計算，終身壽險和儲蓄壽險，分別佔內地訪客保單的份額為57.1%和9.3%，危疾保單則佔7.8%。

投連壽險業務保費 按年升62.1%

今年第三季，本港壽險業務的保費收入總額為4071億元，按年下跌1.3%，非投資相連壽險的保費收入為3355億元，按年下跌4%，投資相連壽險業務保費收入為321億元，按年升62.1%，退休計劃業務的供款為348億元，按年下跌8.9%。今年首三季，保險公司共發出約3.9萬份合資格延期年金保單，保費為29億元，佔個人業務總額2.4%。

產險方面，今年首三季淨保費按年下跌0.2%至328億元。直接業務的淨保費按年上升5.1%至263億元，不過整體承保利潤則下跌31.7%至8.62億元，主要是醫療申索在疫情紓緩後浮現，令意外及健康業務的承保利潤按年下跌85.2%至1.28億元，財產損壞、一般法律責任等業務的承保利潤則有所上升。再保險業務則因為申索情况改善，整體承保利潤按年上升1.09倍至3.61億元。

上 / 下一篇新聞

上水未補價公屋4年轉手賺6倍 白居二客近200萬入市天平邨 原業主28萬買入
上水未補價公屋4年轉手賺6倍 白居二客近200萬入市天平邨 原業主28萬買入
新世界相關人士沽名鑄 12年帳賺逾兩成
新世界相關人士沽名鑄 12年帳賺逾兩成
謝偉俊1376萬沽柴灣工業城2伙 帳賺逾千萬
謝偉俊1376萬沽柴灣工業城2伙 帳賺逾千萬
凱滙短期推4房特色戶招標 或創項目新高價
凱滙短期推4房特色戶招標 或創項目新高價
恒地9.62億 統一土瓜灣落山道業權
恒地9.62億 統一土瓜灣落山道業權
仲量聯行：首9個月逾億豪宅成交量創紀錄
仲量聯行：首9個月逾億豪宅成交量創紀錄
再受惠消費券 10月零售彈12% 零售協會：聖誕銷售難大增 料全年高單位數增長
再受惠消費券 10月零售彈12% 零售協會：聖誕銷售難大增 料全年高單位數增長
大快活半年虧轉盈 預告加價不逾1%
大快活半年虧轉盈 預告加價不逾1%
港科探索盈警 累股價瀉14％近一年低
港科探索盈警 累股價瀉14％近一年低
內地植髮機構連鎖中醫診所招股
內地植髮機構連鎖中醫診所招股
法規執行部主管快約滿 證監魏建新明年5月離任
法規執行部主管快約滿 證監魏建新明年5月離任
內媒：逾半投資者拒佳兆業美元債延期方案
內媒：逾半投資者拒佳兆業美元債延期方案
華南城：目前境外美元債市停頓
華南城：目前境外美元債市停頓
陳茂波：已擴優才計劃 冀吸ESG人才
陳茂波：已擴優才計劃 冀吸ESG人才
天風國際證券：內房美元債不會大規模違約
天風國際證券：內房美元債不會大規模違約
泰加：獲保監局同意恢復短期現貨外幣投資
泰加：獲保監局同意恢復短期現貨外幣投資
環球股市急挫 恒指逾14月低 港股11月挫逾7% 專家料下試23000關
環球股市急挫 恒指逾14月低 港股11月挫逾7% 專家料下試23000關
港交所FINI明年初接受申請
港交所FINI明年初接受申請
欠大型IPO 10月貸款年率化跌3.8%
欠大型IPO 10月貸款年率化跌3.8%
鮑威爾研提前完成「收水」美股挫 憂新變種病毒加劇通脹 影響聯儲局目標
鮑威爾研提前完成「收水」美股挫 憂新變種病毒加劇通脹 影響聯儲局目標
火箭星艦引擎生產危機 馬斯克：SpaceX面臨破產風險
火箭星艦引擎生產危機 馬斯克：SpaceX面臨破產風險
創辦人女接任董事長 ZARA母企挫逾5%
創辦人女接任董事長 ZARA母企挫逾5%
張兆聰：疫情受惠股現分歧 小注聯想博反彈
張兆聰：疫情受惠股現分歧 小注聯想博反彈
技術取勝：中外運料2.6元較大沽壓
技術取勝：中外運料2.6元較大沽壓
Omicron變種病毒料可控 風險資產值博
Omicron變種病毒料可控 風險資產值博
匯豐與姜濤合作廣告奪「廣告界奧斯卡」
匯豐與姜濤合作廣告奪「廣告界奧斯卡」
Carousell：疫下二手玩具需求超女裝
Carousell：疫下二手玩具需求超女裝
劉思明：電動車概念受捧 理想績優可吼
劉思明：電動車概念受捧 理想績優可吼
周顯：細價股永不解開的死結
周顯：細價股永不解開的死結
湯文亮：與病毒共存等同負傷上陣
湯文亮：與病毒共存等同負傷上陣
盧楚仁：拜登派定心丸 金融市場有驚無險
盧楚仁：拜登派定心丸 金融市場有驚無險
通脹升溫 環球經濟恐面臨滯脹
通脹升溫 環球經濟恐面臨滯脹