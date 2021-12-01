經濟

法規執行部主管快約滿 證監魏建新明年5月離任

【明報專訊】證監會昨宣布，法規執行部執行董事魏建新（Thomas Atkinson）將於明年5月合約屆滿時離任，結束6年任期；稍後將就魏建新的繼任人選展開全球招聘工作。證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，感謝魏建新在服務證監會期間，肩負法規執行部的領導工作和對證監會整體所作的貢獻。

魏建新2016年5月3日加入證監會，此前曾在加拿大安大略省證券事務監察委員會（Ontario Securities Commission）任職。自上任後，證監會法規執行部採取一連串行動，懲罰和遏止本港市場上各項嚴重的失當行為，包括近年積極打擊新股保薦人缺失、「唱高散貨」騙局，以至其他市場操縱計劃等。

曾與廉署警方聯合破案

證監會表示，魏建新不但與中證監建立緊密的工作關係，亦推動本地監管同業間密切的合作。近年證監會與廉政公署不時進行連串聯合行動，例如早前判刑4至7個月的康宏前高層詐騙案，以及就可疑借貸活動拘捕5人的「玉麒麟」行動；同時也有跟警務處合作，包括打擊「微信女」、「投資群組」等「唱高散貨」的投資騙局。

事實上，證監會數年前為打擊多隻細價股組成的「謎網50」落足彈藥，當時上任不久的魏建新亦曾高調「宣戰」，表示留意到有多個由公司網絡組成的「邪惡集團」出現，利用監管制度的盲點操控市場、欺騙投資者，導致投資者損失數以十億元計。證監會因此就此成立跨部門小組（ICE），啟動有史以來最大規模的搜查行動，識別及針對這些集團執法。

相關字詞﹕唱高散貨 歐達禮 廉政公署 證監會

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