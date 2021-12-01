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內地植髮機構連鎖中醫診所招股

【明報專訊】再有新股加入戰圈招股，其中在內地經營健髮品牌「史雲遜」的植髮醫療機構雍禾醫療（2279）今起招股，招股價為15.8元，集資最多14.9億元，每手500股，一手入場費7979.61元，招股將於下周一（6日）中午截止，12月13日掛牌。

雍禾醫療冀3年攻三線城市

集團創辦人兼首席執行官張玉表示，公司業務現時為植髮醫療，不過植髮只是毛髮治療的其中一種，未來會往毛髮業務轉型，開拓產業上下游業務。

至於門店方面，張玉提到集團每年平均新開7至10間門店，預計未來擴張速度不會較以往慢，而現時門店以中國一二線城市為主，未來3年將擴展至三線城市，亦計劃於「北上廣深」等城市開設兩間門店。

另一新股內地連鎖中醫診所固生堂（2273）昨起招股，招股價介乎25.8至29元，擬合共發售2787.8萬股，集資最多近8.1億元，每手100股，一手入場費2929.22元。固生堂董事會主席兼行政總裁涂志亮表示，集團現時有42間醫療機構遍佈11個中國城市，未來會專注於同店增長方面，每年擴大兩個城市，並透露將會選擇浙江及福建。被問到會否憂慮本港新股市場氣氛，集團首席財務官鄧仕剛稱，目前資本環境較不積極，不過強調集團上市時間表不會受到影響，會做好基本面，上市後會持續表現良好。

招股中IPO孖展全未足額認購

固生堂昨首日孖展認購，綜合10家券商資料，共借出5349萬元孖展額，若以公開發售部分集資8085萬元計，暫時仍未足額；至於同日正在招股的其他新股，包括微博（9898）、順豐同城（9699）、北海康城（1228）、凱萊英（6821）、康耐特（2276）及德商產投（2270），以券商借出孖展計，截至昨日全部未獲足額認購。

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