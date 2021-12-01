經濟

大快活半年虧轉盈 預告加價不逾1%

【明報專訊】繼大家樂（0341）早前表明，下半年或因成本上漲加價，另一本地快餐龍頭大快活（0052）行政總裁羅輝承，昨日於業績發布會上表示，由於食材、人工等成本持續受壓，下半年或因應市場情况，加價不多於1%，相信屬市民可承受幅度，但相關計劃目前尚未有定案。

大快活昨日中午公布業績後股價偏軟，收跌2%至16.44元。撇除政府補貼金額及其他資產減值虧損，集團上半年純利達5490萬元，較去年同期蝕3030萬元按年轉虧為盈；每股基本盈利約為0.41元，派中期息每股0.25元。期內收入按年增加16.4%至14.986億元，毛利率則下跌2.8個百分點至10.5%。

看好外賣業務有提升空間 物色細舖

羅輝承表示，現時外賣佔比已升至四成，相信未來仍有一定提升空間，故集團亦會物色面積較小店舖；而集團計劃明年初前於本港開設4至5間新店，並年內擬在內地增設6至7間新店，惟未有收購計劃。他續稱，集團去年部分續租租金有雙位數下調幅度，而現時各區租金已見回升。

對於消費券計劃，羅輝承表示，集團8月份、即第一期消費券發放後，當月營業額錄數個百分點升幅，及至現時每月亦有雙位數上升，可見業務情况持續好轉，但難以估計是否受消費券計劃帶動；而上半年人均消費則增至約38.5元。

相關字詞﹕加價 中期業績 大快活

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