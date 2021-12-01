經濟

再受惠消費券 10月零售彈12% 零售協會：聖誕銷售難大增 料全年高單位數增長

【明報專訊】受惠政府發放第二輪消費券帶動，本港10月零售消費按年增長12%，總銷貨價值的臨時估計為307億元，表現勝預期，以金額計更是自今年1月後再度重上300億元水平。不過，展望今年餘下時間，香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，業界商戶普遍對12月的傳統銷售旺季銷情預估「一般」，11月和12月消費券的帶動會再逐漸減弱，料增長會放緩。

與首次消費券成效相若

謝邱安儀稱，10月升12%與今年8月升11.9%幅度相若，這兩個月份正值兩輪消費券發放初期，這亦反映消費券所帶動當月銷售表現成效相若。就兩輪消費券，當月所帶動的主要產品類別各有不同，8月時為眼鏡及鞋類，10月則是電子產品。她續稱，這亦反映消費券並非對某一個類別的銷售有特別大的幫助，相反是因應市民的消費習慣和需求而定。

受惠新手機登場 電器及耐用品銷售升52%

10月電器及耐用消費品銷售升幅達52.1%，謝邱安儀表示，該類別升幅為顯著，主要受惠9月時新手機的推出，消費帶動至10月。她表示，有電器業商戶預料11月仍能保持升勢，但升幅較10月回落，估計仍有兩成至四成升幅。

談及11月的零售市道表現，謝邱安儀稱，有便利店商戶預料有單位數升幅，家具、個人護理商戶預料按年持平，至於其他沒有提及的類別，在11月的情况仍不太樂觀，相關類別可能會有微升，主要由於去年第四波疫情的低基數效應。她預料，11月零售會保持升勢，但升幅並不會顯著，預料12月表現會相若。

被問及通關對業界幫助，謝邱安儀表示，現階段通關不是針對旅客，加上通關初期規模有限，商戶普遍反映不會預估有旅客到港，而消費券到12月的帶動亦會再減弱，商戶普遍反映對12月銷售「期望一般」，甚至「沒有特別期望」。她續稱， 雖然今年港人因疫情未能外出旅行而留港消費，有助零售市道，加上消費券的幫助，但整體而言「都未令業界抱樂觀」，協會維持全年零售高單位數增長預測。

大新：料明年零售增長5%至10%

大新銀行高級經濟師溫嘉煒表示，進入年底的傳統消費旺季，料由11月至明年1月的零售市道仍會保持正面，可保持5%至10%增長，今年全年則按年增長約8.5%。他又稱，明年全年的零售市道，要視乎本地就業市場復蘇情况、疫情發展，以及與內地通關時間表及規模等，增速或會保持約5%至10%。

明報記者 陳麗歡

相關字詞﹕謝邱安儀 電子消費券 零售

上 / 下一篇新聞

上水未補價公屋4年轉手賺6倍 白居二客近200萬入市天平邨 原業主28萬買入
上水未補價公屋4年轉手賺6倍 白居二客近200萬入市天平邨 原業主28萬買入
新世界相關人士沽名鑄 12年帳賺逾兩成
新世界相關人士沽名鑄 12年帳賺逾兩成
謝偉俊1376萬沽柴灣工業城2伙 帳賺逾千萬
謝偉俊1376萬沽柴灣工業城2伙 帳賺逾千萬
凱滙短期推4房特色戶招標 或創項目新高價
凱滙短期推4房特色戶招標 或創項目新高價
恒地9.62億 統一土瓜灣落山道業權
恒地9.62億 統一土瓜灣落山道業權
仲量聯行：首9個月逾億豪宅成交量創紀錄
仲量聯行：首9個月逾億豪宅成交量創紀錄
大快活半年虧轉盈 預告加價不逾1%
大快活半年虧轉盈 預告加價不逾1%
港科探索盈警 累股價瀉14％近一年低
港科探索盈警 累股價瀉14％近一年低
內地植髮機構連鎖中醫診所招股
內地植髮機構連鎖中醫診所招股
法規執行部主管快約滿 證監魏建新明年5月離任
法規執行部主管快約滿 證監魏建新明年5月離任
受惠投連險 上季新造保費返疫前水平 內地客保單未回歸 新造保費僅2.6億
受惠投連險 上季新造保費返疫前水平 內地客保單未回歸 新造保費僅2.6億
內媒：逾半投資者拒佳兆業美元債延期方案
內媒：逾半投資者拒佳兆業美元債延期方案
華南城：目前境外美元債市停頓
華南城：目前境外美元債市停頓
陳茂波：已擴優才計劃 冀吸ESG人才
陳茂波：已擴優才計劃 冀吸ESG人才
天風國際證券：內房美元債不會大規模違約
天風國際證券：內房美元債不會大規模違約
泰加：獲保監局同意恢復短期現貨外幣投資
泰加：獲保監局同意恢復短期現貨外幣投資
環球股市急挫 恒指逾14月低 港股11月挫逾7% 專家料下試23000關
環球股市急挫 恒指逾14月低 港股11月挫逾7% 專家料下試23000關
港交所FINI明年初接受申請
港交所FINI明年初接受申請
欠大型IPO 10月貸款年率化跌3.8%
欠大型IPO 10月貸款年率化跌3.8%
鮑威爾研提前完成「收水」美股挫 憂新變種病毒加劇通脹 影響聯儲局目標
鮑威爾研提前完成「收水」美股挫 憂新變種病毒加劇通脹 影響聯儲局目標
火箭星艦引擎生產危機 馬斯克：SpaceX面臨破產風險
火箭星艦引擎生產危機 馬斯克：SpaceX面臨破產風險
創辦人女接任董事長 ZARA母企挫逾5%
創辦人女接任董事長 ZARA母企挫逾5%
張兆聰：疫情受惠股現分歧 小注聯想博反彈
張兆聰：疫情受惠股現分歧 小注聯想博反彈
技術取勝：中外運料2.6元較大沽壓
技術取勝：中外運料2.6元較大沽壓
Omicron變種病毒料可控 風險資產值博
Omicron變種病毒料可控 風險資產值博
匯豐與姜濤合作廣告奪「廣告界奧斯卡」
匯豐與姜濤合作廣告奪「廣告界奧斯卡」
Carousell：疫下二手玩具需求超女裝
Carousell：疫下二手玩具需求超女裝
劉思明：電動車概念受捧 理想績優可吼
劉思明：電動車概念受捧 理想績優可吼
周顯：細價股永不解開的死結
周顯：細價股永不解開的死結
湯文亮：與病毒共存等同負傷上陣
湯文亮：與病毒共存等同負傷上陣
盧楚仁：拜登派定心丸 金融市場有驚無險
盧楚仁：拜登派定心丸 金融市場有驚無險
通脹升溫 環球經濟恐面臨滯脹
通脹升溫 環球經濟恐面臨滯脹