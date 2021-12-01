恒地9.62億 統一土瓜灣落山道業權

項目昨日進行強拍，由手持8號牌的恒地執行董事黃浩明以底價9.62億元統一業權。黃浩明表示，項目會以中小型單位為主。據恒地年報顯示，土瓜灣重建項目橫跨土瓜灣道、落山道、下鄉道、麗華街及美華街共5條街道，部分樓宇或地段已申請強拍以統一業權發展，預計該重建項目的地盤面積可達4.2萬方呎，擬作商住發展，可建樓面約37.4萬方呎。

伙會德豐林村「土地共享」料快有結果

事實上，恒地今年9月就以近82億元奪得土瓜灣庇利街/榮光街項目，黃浩明指，早前截標的鴻福街/銀漢街項目，集團亦有入標，而現正招收意向的同區4個重建項目，集團亦有興趣。對於政府研究下調舊樓強拍門檻，黃浩明認為，強拍門檻降至七成會對收購有實際作用，而部分地區或特殊情况，可考慮降得更低。至於該公司早前伙同會德豐就大埔林村項目申請土地共享，黃浩明透露，政府內部正處理中，估計快有結果。

財團3億收購福榮街34個物業

另資料顯示，深水埗褔榮街54至56號海生樓，以及毗鄰的58、58A及60號，財團剛以約3億元收購34個物業，其中舖位部分每個成交價約2800萬元，而每個住宅單位收購價則約456萬至721萬元水平。