經濟

謝偉俊1376萬沽柴灣工業城2伙 帳賺逾千萬

【明報專訊】市場憧憬通關帶動投資氣氛，有名人先行沽售持有物業靜待換貨機會，其中「法律超人」謝偉俊近日以約1376萬元售出柴灣工業城1期兩個單位，帳面獲利近1120萬元。

謝偉俊接受本報查詢時稱，今次沽貨屬投資策略，先套現增加手頭資金，再尋找其他換貨機會。謝偉俊連售兩個單位，合共獲利近1120萬元。資料顯示，謝偉俊售出其中一個單位，為柴灣工業城1期14樓05室，面積約1142方呎，成交價688萬元，呎價6025元，謝偉俊2006年底僅以125.6萬元購入，持貨15年，帳面獲利562.4萬元，賺幅約4.5倍。謝補充，毗鄰的柴灣工業城1期14樓06室，亦以約688萬元售出，惟單位面積較細，呎價亦較高。謝偉俊同於2006年底購入該單位，作價131.67萬元，現帳面獲利約556.33萬元，賺幅4.2倍。謝偉俊是立法會選委會界別參選人之一，該界別有51名參選人。

彌敦道566號地舖1.2億易手

事實上，近月有投資者連環沽貨，陳姓資深投資者持有的旺角彌敦道566號地舖，面積約2700方呎，據悉原叫價1.6億元放售，最新減價至約1.2億元售出，減幅25%，呎價即約4.4萬元，原業主於2000年以4200萬元購入，故即使減價沽貨，帳面仍獲利7800萬元，賺幅1.8倍。

盛滙3500萬購荃灣舖 業主9年蝕千萬

不過，有投資者亦趁機入市，盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該基金最新以3500萬元購入荃灣路德圍65至75號地下M舖，較業主叫價5000萬元低1500萬元或三成，舖位面積870方呎，呎價約4萬元，舖位現由串燒專門店以月租8萬元租用，回報約2.7厘。原業主2013年1月以4500萬元購入，持貨近9年，帳面勁蝕1000萬元售出，蝕幅約22%。他又稱，連同今次購入之舖位，基金今年已購入24間舖，共涉5.4億元，同期已售出12間舖，涉及2.4億元，基金計劃明年以約6億至8億元入市。

相關字詞﹕李根興 路德圍 盛滙商舖基金 彌敦道 柴灣工業城 謝偉俊

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