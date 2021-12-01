經濟

新世界相關人士沽名鑄 12年帳賺逾兩成

【明報專訊】相對資助房屋，部分市區豪宅樓價升幅明顯跑輸大市。由新世界（0017）或相關人士持有的尖沙嘴名鑄一個高層一房戶，近月以2230萬元售出，實呎約3.8萬元。原業主持貨12年，帳面獲利僅逾兩成。

1房2230萬易手 實呎3.8萬

上述名鑄由新世界及市建局合作發展，於2009年首度推出，當時新世界或相關人士連購項目多個單位。資料顯示，其中實用面積586方呎的高層D室1房戶，近月以2230萬元售出，實呎38055元。原業主2009年購入，持貨12年，帳面獲利390萬元或約21%。資料顯示，該批相關人士對上一次沽貨，則於2017年以1950萬元售出面積相同的高層D室，當時實呎約3.3萬元。原業主2009年購入價約1800萬元，即帳面更僅獲利約150萬元或約8%。

卓爾居上月10宗 半年最旺

事實上，近日二手氣氛回暖，多個屋苑成交量均見回升，中原地產高級分行經理葉津榮表示，屯門卓爾居11月錄得10宗成交，較10月4宗大升1.5倍，成交量屬半年來單月新高。其中卓爾居6座低層F室，實用面積706方呎，3房1套間隔，以973萬元成交，實呎13782元。原業主2010年3月以363萬元買入，帳面獲利610 萬元或1.7倍。

另外，中原地產分行經理曹嘉華亦表示，部分新盤客回流二手市場，加上個別業主叫價態度軟化，帶動東涌映灣園交投加快，11月共錄12宗成交，較前月增加50%，但平均實呎則為12395元，按月輕微回落約2%。他表示，映灣園10座中層E室，實用面積544方呎，2房間隔，享山景，以715萬元沽出，實呎13,143元，呎價為映灣園上月最低。原業主2015年4月以508萬元購入，持貨6年多，帳面獲利207萬元或41%。

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