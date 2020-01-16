上水未補價公屋4年轉手賺6倍 白居二客近200萬入市天平邨 原業主28萬買入

明報記者 容婌維

近月多宗資助房屋未補價二手成交，原業主均以倍數獲利，以新界居屋為主，是次天平邨單位，原業主持貨近4年大升6倍，為市場罕見（見表）。中原地產分區營業經理洪文鋒表示，天平邨本月暫錄4宗成交，最新成交為天明樓低層42室，實用面積349方呎，以198萬元未補價獲白居二客承接，實呎5673元。天平邨樓齡約35年，屬早期公屋「無間隔」開則，洪文鋒稱，上址349方呎足夠設兩間睡房。原業主2018年1月以約28萬元、實呎802元向房委會購入上址，持貨近4年，帳面勁賺170萬元或約6倍。

349呎可間2房 未補價實呎5673元

值得一提，根據房委會資料顯示，近日透過「租置回收計劃」售出的天平邨相同座數、面積及相近樓層之單位，成交價僅42.79萬元，實呎僅逾1226元，作價較最新成交單位2018年向房委會買入價高約53%。事實上，近月市場連錄多宗未補價居屋高價成交，其中最矚目為啟德啟朗苑，一個位於A座低層04室，實用380方呎，以約552萬元未補價易手，實呎14,526元，以呎價計不但膺東九龍未補地價居屋王，屋苑同類單位呎價更於兩個月急升近五成。原業主2019年4月以261萬元向房委會一手購入，持貨僅約2年多，辣稅盤帳面勁升約291萬元或1.1倍。

寶盈花園2房持貨8年升值93%

另外，11月二手成交破200宗的將軍澳，區內居屋寶盈花園再錄未補價成交。中原地產高級分區營業董事柯勇表示，寶盈花園3座高層G室，實用面積484平方呎，2房間隔，以610萬元未補價易手，實呎12,603元；原業主早於2013年7月以316萬元未補價購入，持貨逾8年，帳面獲利294萬元或93%。

今年二手公屋累錄逾900宗創新高

香港置業研究部董事王品弟稱，據土地註冊處資料顯示，今年至昨日錄908宗二手公屋（包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場）買賣登記，已超出去年全年的720宗約26.1%，並創有紀錄新高；以今年迄今二手公屋註冊量排名，黃大仙鳳德邨及竹園北邨暫時各以38宗買賣登記量並列榜首；鴨脷洲利東邨暫以37宗買賣登記量緊隨其後。