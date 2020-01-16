將軍澳本月破200宗 按月彈兩成

中原高級分區營業董事伍錦基表示，九建（0034）將軍澳海茵莊園暫未有加推新價單，該盤向隅客回流至半新盤二手市場，加上買家憧憬通關，帶動二手交投量回升。

將軍澳南MONTEREY上月未有錄得成交，本月即連錄4宗，平均實呎19,265元，其中MONTEREY 1座低層F室，實用面積547方呎，2房間隔，新近以1055萬元成交，實呎19,287萬元；原業主2017年3月以767.5萬元購入，帳面獲利287.5萬元或約37%。

YOHO Midtown 2房戶986萬破頂

中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗本月市况持續回暖，過去周末區內連錄29宗二手成交，本月累錄約166宗二手成交，較上月全月增逾兩成。

其中元朗YOHO Midtown 9座高層E室，實用面積538方呎，2房間隔，以986萬元易手，創屋苑2房新高，實呎18,327元。買家為上車客，原業主2017年12月以790萬元購入，帳面獲利196萬元或25%。

青衣本月54宗按月增兩成

利嘉閣地產助理分區市務董事彭錦添表示，青衣區本月共錄54宗成交，較10月44宗，成交按月回升22%。該區龍頭屋苑盈翠半島及灝景灣，過去周末錄得4宗成交，兩屋苑分別佔1宗及3宗，其中盈翠半島2座高層D室，實用面積756方呎，3房1套間隔，過去周日以1398萬元成交，實呎18,492元；原業主2006年450萬元買入，帳面獲利948萬元或約2倍。