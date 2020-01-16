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香港地產

十大屋苑本月180宗超上月兩成

【明報專訊】雖然變種新冠病毒來襲，本港樓市卻未受太大影響，本月至昨天止，十大屋苑錄得約180宗成交，走出上月151宗的22個月低位，按月增近30宗或19%。當中，按月升幅最多的屋苑是將軍澳新都城，本月錄22宗成交，比上月全月的13宗增加近七成，本月平均實呎16,535元，則較上月全月的17,064元略為回落3%。

走出上月22個月低位

本月十大屋苑中成交量最多是沙田第一城，累錄32宗成交，比上月的19宗增68%；而比上月同期的15宗，就增加逾1.1倍。屋苑平均成交實呎17,918元，與上月相若。

中原分區營業經理侯惠良表示，屋苑最新錄32座中層H室，實用面積327方呎，2房間隔，議價後以616萬元易手，實呎18,838元。原業主2017年以400萬元購入單位，持貨4年，帳面獲利約216萬元或約54%。

第一城本月32宗 按月增七成

荔枝角美孚新邨本月錄25宗成交，比上月全月的19宗，按月多32%；本月平均實呎13,182元，與上月相若。利嘉閣地產高級聯席董事林冠宏表示，美孚新邨最新錄得百老匯街58號中層A室成交，實用面積779方呎，3房間隔，望樓景，以980萬元易手，實呎12,580元。原業主1999年5月以298萬元購入，持貨約22年，帳面獲利約682萬元或升值約2.3倍。

港島方面，成交量最多為鰂魚涌太古城，本月至今錄約20宗成交，與上月持平。屋苑本月最矚目成交位於太古城東海閣頂層連天台特色戶，實用面積723方呎，3房大單位，望海景，以2238萬元易手，實呎30,954元，為今年屋苑首破3萬元成交。原業主1999年以518萬元買入，持貨22年，帳面獲利1720萬元或3.3倍。

海怡2房910萬沽 10年升1倍

另外，鴨脷洲海怡半島本月錄16宗成交，比上月的13宗增約23%。中原地產分行經理余煥銳指出，海怡半島29座中層A室，實用面積545方呎，2房間隔，望街景。單位早前以910萬元易手，實呎16,697元。原業主於2011年以428萬元買入，持貨10年，帳面獲利482萬元或1.1倍。

相關字詞﹕海怡半島 太古城 美孚新邨 沙田第一城 新都城 十大屋苑

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