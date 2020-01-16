會德豐康城3盤累沽4372伙 吸金400億

【明報專訊】近年賣樓貨如輪轉的會德豐，旗下將軍澳日出康城第7A期的MONTARA已屆現樓，近日進入交樓階段，昨日首度開放現樓予傳媒參觀。會德豐地產常務董事黃光耀表示，會德豐日出康城「澳東 O’East」系列，涵蓋MALIBU（2018年3月開售）、MONTARA（2019年5月開售）、MARINI（2019年8月開售），以及日出康城第12期合共4個項目，前三者開售後至今累積售樓總套現額逾400億元，涉及約4372伙。
黃透露，日出康城第12期全新住宅項目，部署明年底推出，將提供2000伙，預計分為2至3期推售。
康城第12期擬明年底推涉2000伙
除MONTARA外，同系日出康城GRAND MONTARA、MARINI等，亦將分別於明年1月及4月起入伙。
另外，同系啟德MONACO ONE ，全盤492伙迄今只餘4伙待售。至於沐泰街10號第2期、即MONACO ONE新一期，黃預計本月獲批預售後，將於明年初以集團頭炮姿態推售。
MONTARA住客會所設施動靜皆宜
昨日開放傳媒參觀的MONTARA住客會所，設於兩座住宅大樓基座，內設24小時健身室、戶外泳池、兒童遊樂場、宴會廳等設施，共涉逾7.3萬方呎。
會德豐地產總經理（市務）陳惠慈表示，MONTARA提供的24小時健身室「Body Studio 24」，佔地5200方呎，提供50項健身設備，包括價值約50萬元之飛輪健身車，及價值25萬元之Queenax 健身系統，相信健身室屬日出康城區內住宅數一數二之規模；而屋苑管理費約每方呎4.5元。
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