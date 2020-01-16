經濟

香港地產

反修例加爆疫近3年 一手沽近5萬伙 今年首11個月超去年全年一成 挑戰2019年1.86萬伙最高紀錄

【明報專訊】雖然自2019年下半年起，香港經歷反修例風暴、新冠疫情的衝擊，惟在本港社會風雨飄搖下新盤市場近3年來未受重創。綜合市場資訊，本月截至昨日，新盤市場錄約1765宗成交，帶動今年迄今整體一手增至約1.64萬宗，比去年全年錄約1.48萬宗增逾一成。事實上，2019年至今近3年來整體一手成交累計直撲5萬宗、即平均每年錄逾1.6萬宗。業界估計，由於下月尚有元朗大盤The YOHO Hub登場，料今年全年一手成交可達1.8萬宗，按年增逾兩成之餘，並挑戰2019年1.86萬宗的一手新例後最高紀錄。

明報記者 林可為、陳寶恩

在會德豐啟德MONACO ONE、新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第2期和西環KENNEDY 38、長實（1113）洪水橋#LYOS，四個全新盤均取得理想銷情帶動下，本月至昨日止，整體一手成交錄約1765宗，除較10月錄約1640宗按月升近8%，亦是6月錄約1870宗後，5個月來按月新高。

本月一手約1765宗 5個月最旺

事實上，隨着疫情紓緩，今年新盤市况較去年已見明顯反彈，1月迄今總體一手銷情已累錄約1.64萬宗，相比去年錄約1.48萬宗、2018年錄約1.58萬宗，已分別高約11%和4%。若相比2019年全年錄約1.86萬宗成交、即反修例風暴爆發但卻是2013年一手新例實施最旺場的1年，則仍相差約12%。

The YOHO Hub料成下月焦點

可留意的是，2019年至今是香港近代相對最動盪的3年，但新盤交投未受嚴重衝擊，2019年至今累積一手成交達4.98萬宗，社會氣氛相對平靜的2016至2018年、3年錄約5.06萬宗，其實相差無幾。事實上，發展商在踏入年底仍部署推盤，下月有機會推出的5個新盤共涉1933伙，其中新地元朗站上蓋The YOHO Hub，涉單位總數1030伙，勢為年底的市場焦點，新地表明若短期獲批預售後便會出擊。另4個新盤屬市區新盤，包括預計日內開價的恒隆地產（0101）九龍灣牛頭角道皓日。

業界料變種病毒影響樓價有限

利嘉閣研究部主管陳海潮指，今年新冠疫情較穩定，發展商積極推盤以「追回去年銷售量下跌的數」，促成今年一手成交較去年增加，但估計下月僅The YOHO Hub一個大盤登場，料今年全年一手成交可達1.8萬宗水平。對新冠變種病毒近日虐肆，陳認為倘沒大型社區爆發，對樓市影響不大，若不幸大規模爆發，當局要再度收緊社交措施，對新盤銷售及整體樓市就構成負面壓力，惟即使如此，參照過去兩年情況，樓價跌幅亦有限。

相關字詞﹕Wetland Seasons Bay第2期 新冠疫情 反修例風波

上 / 下一篇新聞

洗米華若涉領導犯罪集團 最高囚12年 澳檢察院指周案涉吸引內地人巨額網上賭博
洗米華若涉領導犯罪集團 最高囚12年 澳檢察院指周案涉吸引內地人巨額網上賭博
最高檢指有民企家賭輸後成代理博「翻本」
最高檢指有民企家賭輸後成代理博「翻本」
恒指失24000關今年收市新低
恒指失24000關今年收市新低
理想汽車上季虧轉盈 收入飈兩倍
理想汽車上季虧轉盈 收入飈兩倍
諾華誠信合資公司 營運跨境數據互認平台
諾華誠信合資公司 營運跨境數據互認平台
跟消費券競爭 HKTVmall母企盈警 無政府補貼 首3季盈利跌78%
跟消費券競爭 HKTVmall母企盈警 無政府補貼 首3季盈利跌78%
中燃上半年純利41億 按年跌19%
中燃上半年純利41億 按年跌19%
六福中期多賺1.2倍 每股派0.55元增1.4倍
六福中期多賺1.2倍 每股派0.55元增1.4倍
4新股今起招股 IPO淡市待扭轉 微博首日孖展1.26億未足額
4新股今起招股 IPO淡市待扭轉 微博首日孖展1.26億未足額
碧桂園服務公布回購計劃
碧桂園服務公布回購計劃
綠色金融協會：港需增綠色金融產品
綠色金融協會：港需增綠色金融產品
證監警告：森松股權高度集中
證監警告：森松股權高度集中
匯豐推中小企初創扣帳卡
匯豐推中小企初創扣帳卡
Twitter換舵手 股價漲一成 印度裔技術總監格拉瓦爾接替多爾西
Twitter換舵手 股價漲一成 印度裔技術總監格拉瓦爾接替多爾西
Omicron恐慌減退 美股先升後回
Omicron恐慌減退 美股先升後回
今年新股表現差 近半破發
今年新股表現差 近半破發
陳茂峰：FIRE早日退休漸成風尚
陳茂峰：FIRE早日退休漸成風尚
劉思明：概念能見度高 新能源環保低撈
劉思明：概念能見度高 新能源環保低撈
劉宇亮：種種因素下市况未樂觀
劉宇亮：種種因素下市况未樂觀
薛偉傑：中資購烏國發動機商觸礁 仲裁忌獅子開大口
薛偉傑：中資購烏國發動機商觸礁 仲裁忌獅子開大口
技術取勝：銀娛不宜失守42.5元
技術取勝：銀娛不宜失守42.5元
何民傑：3妙計破財赤
何民傑：3妙計破財赤
鐘表大王孫秉樞辭世 享年96歲
鐘表大王孫秉樞辭世 享年96歲
周凱旋：深受人類AI棋戰所感動
周凱旋：深受人類AI棋戰所感動
劉思明：航運股惹炒作 中遠海控動力強
劉思明：航運股惹炒作 中遠海控動力強
周顯：發展電動車 恒大翻身最大希望
周顯：發展電動車 恒大翻身最大希望
湯文亮：賭廳生意非一般人可做
湯文亮：賭廳生意非一般人可做
會德豐康城3盤累沽4372伙 吸金400億
會德豐康城3盤累沽4372伙 吸金400億
十大屋苑本月180宗超上月兩成
十大屋苑本月180宗超上月兩成
將軍澳本月破200宗 按月彈兩成
將軍澳本月破200宗 按月彈兩成
帝柏3房4.1萬租出 業主今年購入回報2厘
帝柏3房4.1萬租出 業主今年購入回報2厘