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劉思明：概念能見度高 新能源環保低撈

【明報專訊】恒指昨日跌228點，收報23,852點，成交金額1445億元。港股上周五率先大跌，加上美股期貨於亞洲時段反彈，昨天港股跌勢喘定。不過，疫情及監管風險陰霾，投資者不敢輕易撈底，新能源、環保概念有政策支持，行業發展能見度高，再次成為炒作對象。

國家主席習近平上周主持召開中央全面深化改革委員會會議，會議指出要健全多層次統一電力市場體系，加快建設國家電力市場，引導全國各層次電力市場協同運行融合發展；同時要有序推動新能源參與市場交易，發揮電力市場對能源清潔低碳轉型的支撐作用等。

內地幅員遼闊，全國能源資源與電力負荷分佈不均，即使有西電東送等跨區輸電配置資源，但由於體量相對較少、通道不多、限制又多，導致電力系統消納能力不足問題依然於局部地區存在。

此外，新能源新增裝機規模快速擴大，但資源與用電需求地區不匹配，形成局部地區出現棄風棄光現象，局部地區卻要拉閘限電。若然可以構建一個整體的功能系統，將可以加強電源中心和負荷中心的匹配，以及多能源主體交易，提高能源利用效率。

券商：看好電力機制改革下 電力資產重估

券商國泰君安認認為，統一電力市場體系意見顯示中國加快電力機制改革的決心，預計後續改革加速，相關配套政策將陸續推出，還原電力商品屬性；運用市場化手段保障電力供需平衡，推動構建新型電力系統，有助實現雙碳目標。該行並看好電力機制改革推進下電力資產價值重估。

火電及綠色能源股昨天受到追捧，中國電力（2380）、中廣核新能源（1811）、華潤電力（0836）升超過半成。近月新能源概念調整中，中國電力幅度溫和，昨天上升的動力也最強，可以視作短期吸納首選。走勢上，該股短線於4.1元有阻力，回調則料3.8元有初步支持。

電力股之外，環保股中國水務（0855）也受到關注，公司剛公布的中期業績反映業務持續擴張動力。截至9月底止6個月，中國水務收入按年升26%，純利升23%，中期息增7%至16仙；期內核心供水業務收入升21%，主要是內地推廣的PPP（政府和社會資本合作）模式令集團獲得更多建設及接駁工程，加上出售水量增加、城鄉供水一體化持續，以及直飲水業務等提供貢獻。

今年8月發改委和住建部聯合印發《城鎮供水價格管理辦法》和《城鎮供水定價成本監審辦法》，修訂後的兩個《辦法》建立了具體定價機制，為供水企業提供健康發展保障。政策刺激，中國水務的股價於8月起飛，由低位約5.8元，升至10月份高位約9.8元，累升幅近七成，之後隨着環保新能源炒風冷卻出現調整。

中國水務管道直飲水業務潛力大

中國水務除了核心供水業務持續增長外，集團發展的管道直飲水業務潛力大，值得憧憬。半年度業績，在基數較低下，集團直飲水業務收入按年增3.6倍。集團表明將管道直飲水業務作為未來5年發展戰略重點，升級為核心主業，達到自來水供水和管道直飲水雙主業並駕齊驅。目前直飲水收入佔總收入不足4%，仍有龐大發展空間，成為盈利增長動力。股價短線累升不少，或有回調，預料8元附近有支持。

劉思明

[還看今朝]

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