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經濟
2021年11月30日星期二
技術取勝
投資策略
洗米華若涉領導犯罪集團 最高囚12年 澳檢察院指周案涉吸引內地人巨額網上賭博
最高檢指有民企家賭輸後成代理博「翻本」
恒指失24000關今年收市新低
理想汽車上季虧轉盈 收入飈兩倍
諾華誠信合資公司 營運跨境數據互認平台
跟消費券競爭 HKTVmall母企盈警 無政府補貼 首3季盈利跌78%
中燃上半年純利41億 按年跌19%
六福中期多賺1.2倍 每股派0.55元增1.4倍
4新股今起招股 IPO淡市待扭轉 微博首日孖展1.26億未足額
碧桂園服務公布回購計劃
綠色金融協會：港需增綠色金融產品
證監警告：森松股權高度集中
匯豐推中小企初創扣帳卡
Twitter換舵手 股價漲一成 印度裔技術總監格拉瓦爾接替多爾西
Omicron恐慌減退 美股先升後回
今年新股表現差 近半破發
陳茂峰：FIRE早日退休漸成風尚
劉思明：概念能見度高 新能源環保低撈
劉宇亮：種種因素下市况未樂觀
薛偉傑：中資購烏國發動機商觸礁 仲裁忌獅子開大口
技術取勝：銀娛不宜失守42.5元
何民傑：3妙計破財赤
鐘表大王孫秉樞辭世 享年96歲
周凱旋：深受人類AI棋戰所感動
劉思明：航運股惹炒作 中遠海控動力強
周顯：發展電動車 恒大翻身最大希望
湯文亮：賭廳生意非一般人可做
反修例加爆疫近3年 一手沽近5萬伙 今年首11個月超去年全年一成 挑戰2019年1.86萬伙最高紀錄
會德豐康城3盤累沽4372伙 吸金400億
十大屋苑本月180宗超上月兩成
將軍澳本月破200宗 按月彈兩成
帝柏3房4.1萬租出 業主今年購入回報2厘
技術取勝：銀娛不宜失守42.5元
【明報專訊】中遠海控料試13.5元阻力（圖）
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