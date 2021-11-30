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今年新股表現差 近半破發

【明報專訊】雖然環球股市今年交投熱烈，標普500指數回報率達到24%，惟新股表現黯淡。《金融時報》引述Dealogic的數據顯示，今年在倫敦、印度、紐約和香港融資10億美元或以上的43宗首次公開募股（IPO），有49%上市後破發（股價低於發行價）。相比之下，2019年上市的大型IPO，約33%在上市一年後低於發行價，而去年此比例為27%。

本月中有「印度支付寶」之稱的支付平台Paytm營運商One97 Communications（印度：PAYTM）在上市頭兩個交易日跌逾40%，成為印度歷來上市表現最差的股票之一。該公司的上市估值為200億美元，目前市值只有150億美元。總部位於倫敦的外賣平台戶戶送（Deliveroo）（英：ROO），股價在上市首日暴跌26%，目前仍低於發行價。

私募基金向初創公司投入大量資金，希望透過上市換取更高的回報，令發行價傾向進取，影響了上市後的股價表現。這令投資者對軟銀集團（日：9984）、美國私募基金華平投資（Warburg Pincus）等大型機構，以及高盛（美：GS）和摩根士丹利（美：MS）等主要承銷商對初創公司的估值感到懷疑。

「印度支付寶」Paytm 首兩日跌逾40%

高盛今年牽頭完成的13宗融資額超過10億美元的IPO，其中9宗仍未重返發行價。摩根士丹利今年牽頭的14宗大型IPO交易，也有6宗尚未重返發行價。法國外貿銀行（Natixis）亞太投行業務主管Raghu Narain表示，雖然投行通常會建議企業的招股價不要過於進取，以避免上市初期就陷入破發的尷尬，惟企業往往希望高調上市。投資公司Abrdn高級投資主管James Thom表示，初創企業的主要金主施壓，是大型IPO估值高的主因。

（綜合報道）

[國際金融]

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