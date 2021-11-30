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Omicron恐慌減退 美股先升後回

【明報專訊】環球股市及油價經歷上周的「黑色星期五」暴跌後，歐美股市昨晚午夜前止跌。道指開市不久升近400點，不過午夜前幾乎抹去大部分升幅。標普500指數及納指早段反彈逾1%。美國生化藥廠莫德納（Moderna）（美：MRNA）表示，針對新變種病毒的疫苗，可能在明年初準備就緒，股價早段升8%。上周五大跌的休旅行業股價反彈，郵輪股板塊早段回升5%，零售股早段向上。美國服裝零售商Gap（美：GPS）及家居裝修用品零售商Home Depot（美：HD）早段升逾1%。泛歐Stoxx 600指數午夜前升逾1%。

國際油價最多反彈半成

作為避險資產的美國國債價格回落，美國10年期國債孳息收復1.5厘水平，反彈至1.56厘。部分空倉回補，國際油價最多反彈半成。布蘭特期油回升至每桶76美元左右，紐約期油收復每桶70美元的關口，高見每桶72美元。

高盛表示，上周油價跌過龍，因為此跌幅意味未來3個月的原油每日需求量將大減400萬桶。高盛預期，油組與盟友（OPEC+）未來3個月將暫停增產，以應對原油需求潛在放緩，這可能使油價重返每桶90美元。路透引述知情人士及內部文件稱，OPEC+將原訂於本周二舉行的部長級會議，推遲至周四舉行，以便有較多時間評估新變種病毒株對全球原油需求及油價的影響。

亞特蘭大聯儲行長：明年加息兩次

此外，今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）預期，Omicron的影響或小於Delta，預計明年加息兩次。對於歐洲通脹持續飈升，歐洲央行官員昨強調，通脹已於11月見頂，明年價格上漲可能放緩，加息還為時過早，並認為Omicron不會對經濟前景造成太大影響。新變種病毒傳播，促使多國收緊旅遊限制。聯合國屬下的世界旅遊組織（UNWTO）周一公布數據，預測新冠疫情將導致全球旅遊業今年損失2萬億美元（約15.6萬億港元）收入，損失的金額與去年相若。該機構估計，今年全球國際遊客總人數，將比2019年疫情爆發前的15億人，低70%至75%，跌幅同樣與去年相若。該機構預測，今年國際旅遊收入約為7000億至8000億美元，只有2019年的1.7萬億美元收入的一半。

（綜合報道）

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