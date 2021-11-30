匯豐推中小企初創扣帳卡

今年新商業戶口雙位數增

該全新商業扣帳卡不設年費及外幣交易手續費，持有匯豐商業綜合戶口公司客戶均可免費申請該卡，並可安排公司僱員成為持卡人，申請卡數量無上限。該扣帳卡可用支付不同實體或網上項目，包括娛樂、差旅、向本地或海外供應商進行採購等，支援包括港元、美元、英鎊、日圓、人民幣等12種貨幣，直接從商業戶口扣帳，合資格交易可享0.5%即時現金回贈。

公司持卡人可透過該行指定的流動App，管理和檢閱扣帳卡的消費交易、設定消費限額，暫時封鎖和解鎖扣帳卡，以及設定無卡交易、感應式付款以及電子錢包的交易限額。持卡人做網上交易時亦能即時接收提示信息。客戶可以扣帳卡於匯豐或Mastercard於本地及海外的自動櫃員機網絡提款、以感應式付款，或透過電子錢包以Apple Pay和Google Pay做交易。

另外，匯豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠表示，該行向商戶提供的數碼收款方案「智豐收」所處理的數碼收款，今年首9個月的交易數目較去年同期多逾兩倍；同期，企業客戶用該行商業信用卡的交易量按年升兩成。