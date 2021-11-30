經濟

碧桂園服務公布回購計劃

【明報專訊】今年先後在5月及11月配股集資近190億元的碧桂園服務﹙6098﹚，昨日突發公告「轉軚」，指集團現時股價「未充分反映公司價值」，稱將通過股份回購提高股東回報，並表示獲集團總裁李長江通知，將斥資不少於6000萬元入市增持公司股份。

總裁夫婦擬斥逾6000萬增持

碧桂園服務表示，董事會認為，現時股份買賣價格水平並未充分反映公司相關價值，稱通過購回並註銷股份可提高對股東的回報，而且反映公司對業務的長遠前景充滿信心，符合公司及股東的整體利益。

碧服又表示，獲集團總裁兼執行董事李長江告知，在遵守適用法律及法規的情况下，擬與太太於未來約兩星期內在公開市場「掃貨」以增持股份，涉及代價總金額預期不低於6000萬元。公告指出李長江太太持股設有「非正式禁售期」，今次計劃增持的股份擬用作中長期投資用途，目前無意於計劃增持股份完成後12個月內出售該等股份。

碧服昨日股價收市報47.55元，無升跌，惟較今年高位85.2元已大跌約44%。翻查資料，碧服於今年5月宣布配股兼發債集資，當時配股價為75.25元，單計配股部分，集資金額已接近105億元；至上月中集團再度配股，以每股53.35元配售1.5億股，集資約80億元。以昨日收市價計，較當時配售價折讓約一成。

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