經濟

4新股今起招股 IPO淡市待扭轉 微博首日孖展1.26億未足額

【明報專訊】經歷第三季的「淡季」後，再有較大型的企業恢復招股，繼上周截止招股的網易雲音樂（9899）後，第二上市的微博（9898）昨日開始接力招股，集資最多42.6億元。綜合數家券商數據，微博目前僅合共錄得1.26億元孖展額，若以公開發售部分集資近4.27億元計算，目前尚未獲足額認購。不過，有四家公司同於今日起招股，包括北海康成（1228）、順豐同城（9699）、德商產投（2270）及康耐特（2276），未知能否炒熱新股市場氣氛。

明報記者 葉翠

微博昨日首日孖展認購，綜合10家券商，共借出1.26億元孖展額，暫時仍未足額，當中富途借出6899萬元，輝立借出2000萬元，華盛借出1263萬元，方德借出1000萬元。

北海康成入場費12302元

專注於罕見病的生物醫藥公司北海康成，其招股價為12.18元，擬合共發售5625.1萬股，集資最多6.85億元，一手入場費12,302.74元。集團創始人及董事會主席薛群在會上表示，中國罕見病藥物市場於去年僅佔全球市場1%，但隨着中國不斷改革以向市場推出更多創新藥物及調整藥物價格讓更多市民能夠負擔，預計於2030年將佔6.8%，加上有關健康保障的政策不斷出台，集團作為行業的「領跑者」將會受惠。

順豐同城招股價介乎16.42元至17.96元，全球發行1.31億股H股，集資最多23.56億元，入場費3628.2元。集團董事會主席陳飛表示，順豐同城為母公司順豐控股增長最快的業務之一，期望分拆獨立上市後可提升知名度和市佔率，透過資本化營運可建立良好獨立融資平台。

順豐分拆順豐同城集資23.6億

內地物管公司德商產投的招股價介乎1.1元至1.46元，擬全球發售1.5億股，集資最多2.19億元，入場費為2949.42元。另外，內地樹脂眼鏡鏡片製造商康耐特，招股價介乎4.46元至6.10元，擬全球發售1.22億股H股，集資最多7.42億元，入場費為3080.73元。集團於2019年、2020年及截至今年5月31日止五個月的純利分別為1.12億元（人民幣．下同）、1.29億元及6460萬元。

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