中燃上半年純利41億 按年跌19%

【明報專訊】中國燃氣（0384）公布截至9月底的半年業績，期內純利為41.05億元，按年下跌19.3%，整體毛利率為20.6%，按年減少11.4個百分點。中期息每股派0.1元，按年持平。雖然期內營業額上升43.37%至389.47億元，不過同期銷售成本上升更快，按年增67.42%至309.38億元。
居民用戶銷售量按年增16.8%
主業管道燃氣銷售方面，期內天然氣總銷售量為155.3億立方米，按年上升21.1%。期內工業用戶天然氣銷售量按年增18.1%至47.57億立方米；居民用戶銷售量按年增16.8%至22.67億立方米；商業用戶銷售量按年增17.5%至13.27億立方米。
疫情影響 新接駁用戶減39%
公司表示，期內新冠疫情的負面影響仍未消除，加上房地產行業承壓，影響新用戶拓展，期內新接駁居民用戶數172.6萬戶，按年減少39%，累計接駁4188萬戶居民用戶，按年增長約10.4%，城市燃氣項目之居民用戶接駁率為63.3%。
另外，公司期內新接駁1485戶工業用戶，及19302戶商業用戶，分別按年增長約18.9%和13.5%。
中國燃氣位於湖北十堰的合資公司，今年6月發生嚴重燃氣爆炸事故，公司表示認識到其安全運營管理仍存在薄弱環節。公司期內對運營、生產和客服進行了拆分，明確各部門的管理職能，加強安全運營管理，並成立安全監察中心和管道檢測公司，轄區內進行不定期巡查，消除安全隱患。