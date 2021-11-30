中燃上半年純利41億 按年跌19%

居民用戶銷售量按年增16.8%

主業管道燃氣銷售方面，期內天然氣總銷售量為155.3億立方米，按年上升21.1%。期內工業用戶天然氣銷售量按年增18.1%至47.57億立方米；居民用戶銷售量按年增16.8%至22.67億立方米；商業用戶銷售量按年增17.5%至13.27億立方米。

疫情影響 新接駁用戶減39%

公司表示，期內新冠疫情的負面影響仍未消除，加上房地產行業承壓，影響新用戶拓展，期內新接駁居民用戶數172.6萬戶，按年減少39%，累計接駁4188萬戶居民用戶，按年增長約10.4%，城市燃氣項目之居民用戶接駁率為63.3%。

另外，公司期內新接駁1485戶工業用戶，及19302戶商業用戶，分別按年增長約18.9%和13.5%。

中國燃氣位於湖北十堰的合資公司，今年6月發生嚴重燃氣爆炸事故，公司表示認識到其安全運營管理仍存在薄弱環節。公司期內對運營、生產和客服進行了拆分，明確各部門的管理職能，加強安全運營管理，並成立安全監察中心和管道檢測公司，轄區內進行不定期巡查，消除安全隱患。