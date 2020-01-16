跟消費券競爭 HKTVmall母企盈警 無政府補貼 首3季盈利跌78%

明報記者 周綺琪

香港科技探索昨日早段股價反覆，起初曾升至10.48元高位，惟中午收市前則一度跌至10.32元；午後逐漸收復失地，最終仍收跌1.3%至10.4元。集團公告稱，截至今年9月底止，今年首三季訂單總商品交易額約為47.8億元，較去年同期43.8億元升9.1%；期內HKTVmall購物的獨立客戶數量則錄112.2萬名，按年增加約17.4%。

應對消費券 推廣宣傳費達8440萬

不過，集團今年首9個月盈利約為1.863億元，按年大跌78.5%；另期內EBITDA則按年跌57%至2.811億元。主要由於去年同期集團收取政府補貼4900萬元，而今年則未有獲得類似補貼金額。此外，為應對今年8月及10月發放消費券，集團早於7月起推出電子禮券計劃，合共售出面值2.88億元電子禮券並於今年7月至10月期間使用；有關計劃於今年第三季已產生及入帳約7170萬元推廣及宣傳費用，而淨費用則達8440萬元。

集團料第4季交易額較第3季佳

集團強調，HKTVmall受惠該計劃取得強勁增長動力，包括第三季訂單總商品交易額錄約17.4億元，較第二季14.9億元大幅上升16.8%；季內獨立客戶數量則增至82.9萬名，淨增長約9.9萬名客戶。

集團又預期，據10月及11月份訂單總商品交易額表現，相信第四季數字將較第三季為佳。

資料顯示，今年首10個月HKTVmall每月訂單總商品交易額均升多於跌（見圖），部分月份按年升幅更達至雙位數水平，其中今年1月則錄5.64億元訂單總商品交易額，按年急增67%。