經濟

理想汽車上季虧轉盈 收入飈兩倍

【明報專訊】理想汽車（2015）昨收市後公布，上季收入按年增加209.7%至77.8億元（人民幣，下同）；經調整淨利潤錄得3.36億元，較今年次季淨虧損6510萬元轉盈，去年同期錄得淨利潤1600萬元。兩項表現均勝市場預期，刺激理想（美：LI）美股昨開市初段升逾6%。

供應鏈風險持續 CEO：未擬加價

理想汽車表示，今年第三季車輛銷售收入錄得73.9億元，按年增加199.7%；車輛毛利率21.1%，按年增加1.3個百分點。季內交付量25,116輛理想ONE，不但按年增長190%，更創出季度新高。今年10月，公司交付7649輛理想ONE，按年增加107.2%。

公司披露今季財務預測，估計季內車輛交付量介乎3萬至3.2萬輛，相當於按年增加107.4%至121.2%；預期收入總額88.2億至94.1億元，相當於按年增加112.7%至126.9%。

理想汽車首席執行官李想表示，公司將通過北京製造基地的建設進一步提升產能，計劃在2023年底的年產能達50萬輛，總容量接近70萬輛。李想續指，有見全行業範圍晶片短缺，為緩解持續的供應鏈風險，公司將繼續與合作伙伴尋找解決方案，目前未有加價的打算。

蔚來設新公司 賣新能源汽車設備

內地企業信息查詢平台「天眼查」顯示，蔚來（美：NIO）近日成立「中山蔚然汽車銷售服務有限公司」，註冊資本500萬元，經營範圍包括電子專用材料銷售、充電樁銷售、新能源汽車生產測試設備銷售及新能源汽車換電設施銷售等。股東信息顯示，該公司由蔚來汽車銷售服務有限公司全資控股。

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