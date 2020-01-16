經濟

恒指失24000關今年收市新低

【明報專訊】新冠變種病毒Omicron繼續影響亞太區內股市氣氛，美團（3690）上周五公布的季績差過預期令股價下跌7.06%，加上聯儲局提早加息預期降溫拖累金融股下跌，恒指昨天低開170點後雖曾倒升53點，不過午後跌幅加劇失守兩萬四，全日下跌228點或0.95%，收報23,852點，接近10月初創下的今年低位23,681點，按收市點數計創下今年新低。分析認為是次恒指很有可能再跌至今年即市新低，但認為在流動性充足下，其後會有不錯的反彈。

美股期貨回升，恒指夜期跟隨做好，截至晚上9時半報23,760點，上升0.12%，惟仍低水93點。主板昨日成交1445億元，較上周五大跌時增逾一成；國指收報8498點，下跌0.91%；科指收報6099點，下跌0.86%。港股通昨有7.02億元淨流入，美團昨拖累恒指跌145點，跌至近三周低位，吸引1.47億元北水入場，近期跌至低殘的快手（1024）亦吸引2.15億元淨買入，昨日下跌5%。

美加息預期減 10年債息升

新變種病毒增加對經濟復蘇的不確定性，減低市場對聯儲局明年6月加息的預期，美國10年期國債收益率昨日回升至1.54厘，仍較上周四的1.63厘為低。金融股繼挫，匯控（0005）和友邦（1299）分別跌1.35%和0.83%，合共拖累恒指下跌40點。旅遊股未止跌，國泰（0293）跌3.55%，攜程（9961）跌3.08%。不過，疫情或再度打亂環球航運，波羅的海乾散貨指數昨升3.32%至近兩周高位，航運股逆市反彈，中遠海控（1919）升10.27%，東方海外（0316）升5.78%。

恒指今年6月初自兩萬九下跌後，呈一浪低於一浪的走勢，第一上海首席策略師葉尚志認為，恒指大有可能跌穿上次10月初跌浪的低位。

專家薦新能源港交所騰訊

不過他指出恒指近月每次見新低後，均有約2000點的反彈，認為目前資金充足，流動性收緊的風險不大，港股估值也相當低殘，相信其後港股開始會有支持，長線部署新能源、電動車，以至港交所（0388）和騰訊都可以考慮。

相關字詞﹕航運股 金融股 快手 葉尚志 變種病毒 美國

上 / 下一篇新聞

洗米華若涉領導犯罪集團 最高囚12年 澳檢察院指周案涉吸引內地人巨額網上賭博
洗米華若涉領導犯罪集團 最高囚12年 澳檢察院指周案涉吸引內地人巨額網上賭博
最高檢指有民企家賭輸後成代理博「翻本」
最高檢指有民企家賭輸後成代理博「翻本」
理想汽車上季虧轉盈 收入飈兩倍
理想汽車上季虧轉盈 收入飈兩倍
諾華誠信合資公司 營運跨境數據互認平台
諾華誠信合資公司 營運跨境數據互認平台
跟消費券競爭 HKTVmall母企盈警 無政府補貼 首3季盈利跌78%
跟消費券競爭 HKTVmall母企盈警 無政府補貼 首3季盈利跌78%
中燃上半年純利41億 按年跌19%
中燃上半年純利41億 按年跌19%
六福中期多賺1.2倍 每股派0.55元增1.4倍
六福中期多賺1.2倍 每股派0.55元增1.4倍
4新股今起招股 IPO淡市待扭轉 微博首日孖展1.26億未足額
4新股今起招股 IPO淡市待扭轉 微博首日孖展1.26億未足額
碧桂園服務公布回購計劃
碧桂園服務公布回購計劃
綠色金融協會：港需增綠色金融產品
綠色金融協會：港需增綠色金融產品
證監警告：森松股權高度集中
證監警告：森松股權高度集中
匯豐推中小企初創扣帳卡
匯豐推中小企初創扣帳卡
Twitter換舵手 股價漲一成 印度裔技術總監格拉瓦爾接替多爾西
Twitter換舵手 股價漲一成 印度裔技術總監格拉瓦爾接替多爾西
Omicron恐慌減退 美股先升後回
Omicron恐慌減退 美股先升後回
今年新股表現差 近半破發
今年新股表現差 近半破發
陳茂峰：FIRE早日退休漸成風尚
陳茂峰：FIRE早日退休漸成風尚
劉思明：概念能見度高 新能源環保低撈
劉思明：概念能見度高 新能源環保低撈
劉宇亮：種種因素下市况未樂觀
劉宇亮：種種因素下市况未樂觀
薛偉傑：中資購烏國發動機商觸礁 仲裁忌獅子開大口
薛偉傑：中資購烏國發動機商觸礁 仲裁忌獅子開大口
技術取勝：銀娛不宜失守42.5元
技術取勝：銀娛不宜失守42.5元
何民傑：3妙計破財赤
何民傑：3妙計破財赤
鐘表大王孫秉樞辭世 享年96歲
鐘表大王孫秉樞辭世 享年96歲
周凱旋：深受人類AI棋戰所感動
周凱旋：深受人類AI棋戰所感動
劉思明：航運股惹炒作 中遠海控動力強
劉思明：航運股惹炒作 中遠海控動力強
周顯：發展電動車 恒大翻身最大希望
周顯：發展電動車 恒大翻身最大希望
湯文亮：賭廳生意非一般人可做
湯文亮：賭廳生意非一般人可做
反修例加爆疫近3年 一手沽近5萬伙 今年首11個月超去年全年一成 挑戰2019年1.86萬伙最高紀錄
反修例加爆疫近3年 一手沽近5萬伙 今年首11個月超去年全年一成 挑戰2019年1.86萬伙最高紀錄
會德豐康城3盤累沽4372伙 吸金400億
會德豐康城3盤累沽4372伙 吸金400億
十大屋苑本月180宗超上月兩成
十大屋苑本月180宗超上月兩成
將軍澳本月破200宗 按月彈兩成
將軍澳本月破200宗 按月彈兩成
帝柏3房4.1萬租出 業主今年購入回報2厘
帝柏3房4.1萬租出 業主今年購入回報2厘