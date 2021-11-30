最高檢指有民企家賭輸後成代理博「翻本」

【明報專訊】澳門太陽城集團主席周焯華上周被溫州公安局指控經營不法賭博平台，涉吸納內地客跨境賭博，內地最高人民檢察院昨日召開發布會，指網絡賭博為「社會危害性大」的新型開設賭場犯罪，嚴重損害群眾財產安全和合法權益，並公布數宗「典型案例」，其中重點提到有民營企業家以「商務活動」為名，入住賭場酒店非法賭博。
「開設賭場犯罪」最高刑期增至5年
最高人民檢察院昨日召開「依法履行檢察職能，從嚴懲治開設賭場犯罪」新聞發布會，指為嚴厲打擊開設賭場犯罪罪行，今年3月將「開設賭場犯罪」法定最高刑罰，由監禁3年提高到5年，並增加組織參與境外賭博罪的新規定。
最高檢第一檢察廳廳長苗生明表示，開設賭場犯罪有愈演愈烈迹象，指境外一些賭場和網絡賭博將中國境內公民作為客戶主要招攬來源。苗生明表示，現時起訴的賭博類犯罪中，開設賭場罪佔八成以上，網絡賭博已成為主要犯罪形式，下一步將嚴懲開設賭場犯罪。今年1月至9月，全國檢察機關起訴涉國外、境外犯罪、包括涉港澳犯罪逾1.3萬人，其中開設賭場罪1376人，佔10.32%。
最高檢重點提到，民營企業家是賭場重點招攬對象，在1999年至2020年8月期間，3名商人合作依託一家國外賭場，以展開高爾夫球運動等「商務活動」為名，提供遊、住、賭「一條龍」經營模式，組織內地公民入住賭場所在酒店，並到賭場參與賭博活動。
托國外賭場以商務活動為名提供遊住賭服務
至2020年後，該犯罪組織為牟取更多利益，依託實體賭場發展面向中國公民的網上賭博業務，並將實體賭場的中國籍「洗碼」人員發展為賭博網站股東代理。犯罪組織規模達頂峰時，股東代理與下級代理合共51名，發展中國籍賭博會員數百名，涉案賭資達2.5億元人民幣。
最高檢指出，案中犯罪分子以較有經濟實力的民營企業家為重點目標群體，利用與「商務公司」合作組織出國或者與旅行社合作，組織境內民營企業家一同出國參與賭博，有的參賭人士還被一步步引誘發展為代理，繼續組織其他人員出國賭博。案中數名被告原是民營企業家，最初加入成為賭博會員，後註冊成為代理以求輸錢後快速「翻本」，最終「走上犯罪道路」，而自己經營的企業也面臨破產。