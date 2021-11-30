經濟

洗米華若涉領導犯罪集團 最高囚12年 澳檢察院指周案涉吸引內地人巨額網上賭博

【明報專訊】澳門檢察院昨晚發出新聞稿公布，涉嫌非法經營賭博及清洗黑錢的周姓商人（即有「洗米華」之稱的太陽城集團主席周焯華）已被羈押，同案其餘10名疑犯當中，4人亦被羈押，6人須定期報到及禁止離境。檢察院表示，有充分迹象顯示團伙涉嫌觸犯最高處12年徒刑的領導犯罪集團罪、最高處10年徒刑的參加犯罪集團罪、最高處8年徒刑的清洗黑錢罪及最高處3年徒刑的不法經營賭博罪。

明報記者 陳偉燊

另外昨早停牌的太陽城集團（1383）昨晚宣布，周焯華有意辭任太陽城主席及執行董事職務，及旗下凱升（0102）的主席及非執行董事職務。兩間公司今天復牌。澳門檢察院透露，案情顯示，涉案團伙涉嫌以澳門為基地，在菲律賓架設非法網絡直播投注平台，透過直播場景，主要吸引內地居民巨額網上非法賭博，並利用澳門的公司帳戶，以地下錢莊轉移不法所得。

太陽城集團指周擬辭主席職務

周焯華旗下另一上市公司太陽娛樂（8082）股價昨天大跌30.9%。同時，太陽城集團澳門網站及太陽城集團上市公司網頁，昨日已停止上線。

太陽城集團昨晚發出通告，指若集團失去周焯華的支持，財務狀况、業務及營運將受到負面影響。但集團由一支管理團隊營運，董事會預期事件不會對日常營運造成重大負面影響。通告又指旗下凱升替在俄羅斯海參崴的水晶虎宮殿賭場、涉嫌在內地招攬賭客的指控不實。

截至今年6月底，周焯華旗下公司為太陽城集團酒店住宿產品主要供應商，來自銷售該酒店產品之收入佔集團總收入17.4%。該公司一旦未能提供酒店住宿產品，集團亦未能找到替代的供應商，料旅遊相關業務將受到負面影響。

濠賭股單日蒸發逾280億

周焯華案昨天觸發濠賭股大瀉，7家主要股份單日市值蒸發逾280億元（見表）。博彩監察協調局數據顯示，澳門貴賓廳業界自2011年佔賭收達73.22%高峰，及至2013年最高佔賭收2385.24億澳門元後，便接連碰上2014年中介人盜取公司資金、翌年內地金融市場大震盪後持續滑落，今年首三季貢獻約235.9億澳門元賭收，相當於2013年高峰不到—成。

據《濠博新聞》資料，長踞榜首的太陽城，10月份已讓位予德晉（見圖）。資深博彩從業員林繼光稱，經過事件後，業界恐「見到（內地客）個個都怕，沒有人敢送房、餐飲優惠招待」，就算尚有東南亞及香港客源，他估計在通關後，業界充其量只回復到疫情前三成左右生意，亦有業界認為，今次案件細節欠奉，令人擔心難以判斷合法及非法經營的界線，恐墮法網。

相關字詞﹕摩根大通 博彩監察協調局 凱升 勵駿 銀河娛樂 美高梅中國 周焯華 太陽城集團

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