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囍滙低位彈近兩成 呎價守2.7萬

【明報專訊】位於灣仔利東街、樓齡約7年的囍滙，一向受投資收租客追捧，不過受疫情影響，屋苑價量均見回調，去年底一度低見至平均實呎23546元，但至近月已反彈至逾2.7萬元水平，即由低位回升17%。中原地產副分區營業經理周世康指，近期租金回升，囍滙平均呎租上升至約54元，吸引投資者入市，帶動近期成交價回升，平均呎價穩守2.7萬元水平。

明報記者 容婌維

囍滙過去兩年平均成交實呎，去年12月一度低見約2.3萬元水平。

周世康指，當時受疫情影響，屋苑租金下調，惟自年中疫情好轉後屋苑已開始追落後。周又稱，囍滙本月罕有錄得相鄰單位大額成交，屬2座中層A及B室兩個相鄰單位，成交價共涉3628萬元，A單位實用面積761方呎、B單位面積則為519方呎，平均實呎26834元。原業主於2015年合共以2437.2萬元買入上述兩個單位，帳面獲利1190.8萬元或約五成。

瓏門1房743萬破頂 實呎逼2萬

近月新盤供應雖多，惟過去一周未有太多大型焦點新盤推售，購買力短暫回流二手市場，個別屋苑錄得新高價成交。中原高級分行經理葉津榮表示，屯門瓏門新錄8座高層G室易手，屬實用379方呎1房戶，以743萬元沽出、實呎19604元，創屋苑同類單位成交價新高；原業主2017年4月560萬元買入，自住4年轉售，帳面獲利183萬元或33%。

啟朗苑辣稅盤2年帳升逾倍

破頂成交不僅見於私宅市場，綠表居屋亦創出高價成交。富誠地產助理分行經理謝婉玲表示，啟德區首個居屋項目啟朗苑A座低層4室，實用面積380方呎，1房間隔，以552萬元未補價成交，實呎14526元，屬該屋苑入伙以來第2宗成交。原業主2019年4月以261萬元向房委會一手購入，持貨僅約2年，帳面獲利約291萬元或1.1倍。翻查資料，啟朗苑首宗未補價成交於今年9月錄得，該單位同為A座低層4室，實用面積及間隔與是次成交相同，當時成交價為370萬元，實呎僅9737元，而是次同類單位較舊有紀錄作價高182萬元或約近五成。

天賦海灣．溋玥洋房7年實蝕1300萬

市道暢旺下，個別業主不惜蝕讓沽樓。資料顯示，大埔白石角天賦海灣．溋玥雙號洋房，實用2686方呎，本月初以6080萬元售出，實呎22636元，原業主2014年以7022萬元購入，持貨7年，現帳面勁蝕942萬元或13%，若連同釐印及佣金等，料實蝕逾1300萬元或約19%。

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