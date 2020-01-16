第一城兩房775萬沽 低市價2.5%

中原分區營業經理侯惠良指出，沙田第一城新錄得11座中層C室易手，實用484方呎3房戶，由於業主急沽貨，將單位以775萬元售出、實呎16,012元，較同類市價約795萬元低約2.5%。資料顯示，原業主2018年10月以750萬元買入，剛過三年額印稅期，帳面雖賺25萬元或3%，惟若扣除使費，料原業主可能要實蝕近20萬元或2.7%。

扣除雜項開支 原業主或微蝕

中原資深區域營業董事趙鴻運稱，鰂魚涌太古城過去兩日錄約3宗成交，其中寶山閣高層G室，實用691方呎（原則3房1廁改為3房1套連工人房間隔），原業主減價110萬元或7.6%後，以1328萬元沽出、實呎19,219元；原業主2010年以598萬元買入，帳面賺730萬元或1.2倍。趙續指，太古城本月迄今累錄約19宗成交，市况仍屬淡靜。

匯璽開放式戶呎租逾56元

另美聯統計10大藍籌屋苑過去兩日錄約18宗成交，按周升5.9%，僅鰂魚涌康怡花園零成交。美聯住宅部行政總裁布少明表示，近月多個新盤熱賣，部分業主為吸引客戶擴大議幅，令個別向隅客回流二手市場。租務方面，香港置業首席聯席董事文愛玲稱，南昌站匯璽11月暫錄約32宗租務，其中8座高層E室開放式戶、實用267方呎，業主減價1000元後以1.5萬元租出，實用呎租約56.2元；以去年購入價677.1萬元計，租金回報率2.7厘。