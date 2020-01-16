今年新盤取消交易或撻訂426宗 一手新例後新高

柏傲莊III累錄102宗取消交易佔24%

換言之，柏傲莊III累錄的102宗取消交易，佔今年迄今整體426宗新盤單位取消交易或撻訂個案的24%。新世界日前已表示，已獲批施工同意紙，柏傲莊III的拆卸工程將於12月初正式展開，並由獨立第三方團隊協助監督拆卸過程，惟有關回應未有提及拆卸工程所需時間及新的關鍵日期。有工程界人士估計，柏傲莊III的具體入伙日期，有機會較發展商公布的延遲9個月要長，但發展商可在內櫳裝修上增添人手，以盡早交樓。

另市場續有新盤買家「跳船」離場，其中恒地（0012）粉嶺高爾夫‧御苑，據成交紀錄冊顯示，原於本月較早時以1402.962萬元、實呎1.46萬元售出第3座5樓B室，實用960方呎三房戶，買家已取消交易撻訂，估計遭沒收5%訂金涉約70萬元。

至於2020年，新盤市場整體取消交易或撻訂個案共錄424宗，而今年迄今已暫錄426宗，是繼去年後再創2013年一手銷售新例後按年新高。