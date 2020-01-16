KENNEDY 38特色戶招標 呎價或見5萬

【明報專訊】市場聚焦恒隆地產（0101）九龍灣牛頭角道全新盤皓日即將開價之際，新地（0016）牽頭西區堅尼地城KENNEDY 38，經3輪銷售累沽逾160伙、套現約14億元；新地副董事總經理雷霆稱，KENNEDY 38將以招標形式推售2伙特色戶，相信成交實呎有機會高見5萬元。
即將踏入12月，新地仍然積極推盤；雷霆表示，集團旗下涉單位總數1030伙的元朗全新盤The YOHO Hub，若短期獲批發預售樓花同意書，有機會於12月推出。
新地雷霆：YOHO Hub擬12月登場
新地代理副總經理唐錦江補充，KENNEDY 38 計劃招標推售的33樓A室、33樓B室，價錢參考同區特色戶，成交實呎有機會高見5萬元，目前已錄約10位準買家查詢。
上述33樓A室、33樓B室屬連天台特色戶，前者實用1000方呎連97方呎平台和779方呎天台，4房設計；後者實用566方呎連34方呎平台和491方呎天台，2房連書房設計，。
至於西區住宅盤最高實呎紀錄，為英皇國際（0163）的維壹，項目一伙實用2600方呎複式戶，以1.35億元售出、實呎5.19萬元。
綜合市場資訊，新盤市場過去兩日以銷售餘貨為主，合共售近30伙，包括信置（0083）系樓盤共售約5伙，當中西南九長沙灣維港滙II沽出4伙實用315至490方呎單位，成交價810.6萬至1376.8萬元、實呎2.57萬到2.8萬元。
逸瓏灣8花園特色戶實呎2.1萬
另外，大埔白石角逸瓏灣8，以1595.3萬元售出1座地下一個實用759方呎連285方呎花園特色戶、實呎2.1萬元。
皓日快開價 首批料不少於60伙
至於恒隆地產旗下提供294伙的九龍灣皓日，過去兩日皆對公眾開放示範單位，參觀氣氛不俗，預計日內開價，首批料涉不少於60伙。