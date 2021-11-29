陳永傑：樓按有景 銀行駐重兵

雖然部分本港銀行貸款業務錄得中高單位數字增長，其實已經費盡九牛二虎之力爭取得來，因為香港以至世界各行各業生意，都被新冠疫情打沉，獲得利錢已經是人上人。因為許多行業都陷於蝕本經營境地，部分更要關門大吉，做生意着實不容易。

經濟不景 銀行業艱苦經營

世界經濟不景，百業之母的銀行業亦在苦海掙扎，非常吃力才賺得盈利。由於本港許多行業都處於艱苦境地，只有地產市場尚算表現硬朗，樓價錄得溫和增長，交投亦甚為穩定。所以，本港不少銀行都將賺錢重點放在樓市身上，希望盡量在按揭貸款業務為銀行帶來利潤。銀行在樓市生意可謂寸土必爭。

至於銀行其他業務，近兩年都不算好景，出入口貿易都受到供應鏈及港口擠塞等問題困擾，難以準時完成交收，直接影響到銀行貿易融資的貸款業務。旅遊更陷於癱瘓狀態，大多數客機都停飛，航空公司唯有依靠貨運業務撐場，但也存在貨運擠塞的現象，航空出入口準時性亦大受打擊；加上芯片短缺的問題難以改善，像汽車及電子行業的生意也不能倖免，付運貨量大減。

暫時本港各個行業只有樓市尚能企穩，銀行無疑會盡量多做按揭生意，以填補其他業務的萎縮。只要按揭申請客戶的財政質素及格，銀行大都加以吸納。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]