摩根大通亞洲：新能源車概念抗跌 電車ETF購12583

港股上周顯著調整，本港一眾新能源車概念股抗跌力相對較強。上周五大市急跌逾600點，贛鋒鋰業（1772）僅微跌不足1%，比亞迪（1211）亦只跌1.5%，暫能守住300元水平支持。

如投資者希望部署一籃子新能源車概念股，可留意相關行業ETF，如GX中國電車ETF（2845），較進取的投資者可留意追蹤此ETF的窩輪，利用窩輪的槓桿特性，更靈活控制注碼及爭取潛在回報。GX中國電車ETF近日於200元水平整固，如看好可留意電車購12583，行使價250.25元，實際槓桿約4倍，2022年5月11日到期。

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