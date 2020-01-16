何啟聰：美團險守260元 看好牛證58719

美團季績前已跌至逾一個月低位，好友關注負面預期是否已在近期跌勢反映，吸引資金趁跌流入好倉。關注業績後引伸會否回落，加上窩輪引伸已在股價周五急挫時上升，績前部署的資金主要考慮牛熊證，避開引伸及後回落的潛在風險。看好或可考慮美團牛證58719，收回價248.8元，行使價245.8元，槓桿比率約13.5倍。相反看淡或可留意美團熊證54164，收回價279元，行使價282元，屬新上市產品。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]