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《幫你格價》：靈活自願醫保邊間抵？

【明報專訊】相信不少打工仔已經陸續收到稅單，最遲於明年1月交稅。如果人工高又想少交稅，可選擇自願醫保計劃，並享有最多8000元稅項扣減，同時可以為自己的健康未雨綢繆。自願醫保計劃最早於2019年4月推出，至今已經面世接近兩年半，以下比較不同公司的靈活計劃保障內容及保費加幅。

明報記者 黃清瑤

是次比較9家本地保險公司的自願醫保靈活計劃，當中主要分為兩大類：一類為有自付費，另一類沒有自付費。自付費是指投保人向保險公司索償時，自行繳付費用，優勢是可以節省每月保費支出，如果投保人有正常收入及儲蓄，支付2萬至3萬元自付費其實也不太吃力。當中匯豐、保誠、友邦、安盛、宏利、富衛的自願醫保靈活計劃都可選擇自付費，而且外科醫生手術費方面都是全數賠償。每年保障額方面，匯豐最高可賠償2500萬元，其他公司每年保障額普遍由800萬元至1200萬元，其實已經足夠支付手術、術後護理及住院等開支。

AIA：重建乳房手術賠償

所有自願醫保的靈活計劃，都會保障未知的已有疾病、精神科治療、腎臟透析治療等。

AIA自願醫保尊顯計劃保障範圍包括亞洲及全球的緊急治療，亦可選擇不同等級的病房。此外，如因病失去自理能力連續超過6個月，公司將會提供每月5000元的傷殘津貼，每次最多24個月。另一優點是保險包括回復外觀或重建乳房的手術賠償，其他保險公司只保障因指定癌症的重建手術。

保誠：精神科治療全數賠償

保誠自願醫保尚賓計劃同樣保障腎衰竭產生的醫療費用，另外發生意外的門診費用及牙科保障可以索償。其他保險公司精神科治療設有賠償上限，但保誠則會全數賠償，同時亦會有住院陪牀、私家看護等賠償。

宏利：保障妊娠併發症急症牙科護理

至於宏利晉悅自願醫保靈活計劃保障範圍在於亞洲、澳洲及新西蘭，以及中國內地指定醫院。特點是保障妊娠併發症、急症門診護理及急症牙科護理。若病人有經濟困難，可在入院前申請代繳住院費用服務，如批核成功，公司會代繳醫療住院及手術費用。

富衛：家居設備提升保障

富衛「尊衛您」醫保的保障範圍為亞洲、澳洲及新西蘭，可選擇入住標準半私家病房，以及全球的緊急治療。與AIA一樣，包括因疾病或不適而需進行乳房切除手術。此外，患病者往往有需要改善家居設備，富衛提供8萬元家居設備提升保障

安盛：護士熱線解答健康問題

安盛智尊守慧醫保（卓越）特點是可以支付門診洗腎費用、免費內地住院按金保證服務，如對身體問題有疑問，亦設有安盛護士熱線解答健康狀况問題。保障範圍只有亞洲並包括澳洲及新西蘭，病房級別只可選擇搬私家病房。值得留意的事，其他保險公司普遍設有8萬元至10萬元善終服務賠償及1萬元恩恤身故賠償，但安盛只有最多1萬元的恩恤身故賠償。

匯豐：每年保障額最高

匯豐自願醫保靈活計劃（銀）每年保障額最高，保障內容與其他保險公司大致相同。保障地區在亞洲、澳洲及新西蘭，並可入住半私家病房，同樣享有住院陪牀、門診洗腎、家中看護等賠償。但要留意沒有善終服務、中醫門診、牙科門診治療賠償。

總括而言，AIA、保誠、富衛及宏利的保障較為全面，選擇時可以從性別及個人需要作考量，例如宏利保障妊娠併發症、保誠在精神科方面的保障較全面。至於保費方面，宏利保費升幅最大，30歲投保人選擇8000元支付費的年費為8837元，至60歲時每年保費急升至2.77萬元。保誠、AIA及富衛保費及加幅則相差不大。

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