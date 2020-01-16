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曾國平 財經論語

投資策略

曾國平：眾籌買《美國憲法》之DAO與道

【明報專訊】其中一份《美國憲法》初版在蘇富比拍賣，由神秘買家以遠高於預期的4320萬美元投得。拍賣焦點，不在贏家，而在出價略遜一籌的Constitution DAO。

DAO也者，全名是Decentralized Autonomous Organization，直譯是去中心化的自治組織，沒有中央領導，人人可以參與，利用區塊鏈技術訂立共同守則和保存交易紀錄。這個參與拍賣的「民間組織」，是由加密貨幣投資者合力組成的眾籌基金，目的只有一個，就是在拍賣會投得《美國憲法》，事成的話再由成員民主投票決定如何處置這件珍藏。據報道，成員平均出錢約200美元，亦即約有20萬人參與，規模之大令人想起早前網民擊敗沽空基金的炒股事件，金額之多亦令人驚嘆屢創新高的加密貨幣市場財力雄厚。

DAO無大台 拍賣有輸蝕

沒有大台，沒有主腦，利用DAO形式參與拍賣這個互相猜度的策略遊戲，當然有所輸蝕，但經此一役，監管當局定必更留意DAO這個不知如何界定的物體，以防這股群眾金錢力量一發不可收拾。

讓群眾自願參與 讓民意充分體現

相信是純粹巧合，DAO一字跟道家的英文（Daoism）一字相通。無為而治，沒有一隻有形之手指指點點，讓群眾自願參與，讓民意充分體現，正是DAO的核心精神。

道家思想，在十八世紀歐洲啟蒙年代曾有一點影響力。主張自由放任的重農主義（Physiocracy），其主要人物魁奈（Quesnay）就甚受中國文化「薰陶」。他從書本中讀到傳教士對中國（不太可信）的描寫，深為其詩情畫意、法乎自然的氣氛吸引，亦憧憬日出而作日入而息的務農自足生活。有一說甚至認為，自由放任（laissez-faire）一字，其實是「無為」的法文翻譯。重農主義經濟學說，認為只有農業才有生產力，只要當權者不徵重稅，任由農民自力更生，不多加干預滋擾，國家自會富強起來。

啟蒙主義思想傳到美國，有兩個開國元勳受重農主義影響最深，一為傑佛遜，一為富蘭克林，兩人都傾向支持美國發展農業，認為比推廣製造業與對外貿易重要。

另一個巧合，是在訂立《美國憲法》的1787年，傑佛遜正在法國出任大使一職未能出席在費城舉行的會議，八十高齡德高望重的富蘭克林則有與會，但老態盡現得令人尷尬，是以《美國憲法》中全無重農主義的影子，側重的是保障產權、合約精神、防止壟斷、自由貿易等元素，從此決定了美國經濟發展之「道」。

維珍尼亞理工大學經濟系副教授

[曾國平 財經論語]

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