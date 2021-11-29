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經濟
2021年11月29日星期一
環球經濟數據
周焯華認非法開賭 澳司警送檢察院 摩通：太陽城市佔近半 澳門貴賓廳賭收料重挫
港菲擁4上市公司 早前突沽清太陽國際
無移交安排 大律師料不送內地
黑期續跌低水逾460點 花旗籲減持風險資產
中小企融資平台MODIFI研上市可能
外匯業務違規 騰訊財付通罰278萬
瑞銀 胡一帆李智穎：人行明年放水 穩增長利股市
內地電動車供應鏈尋寶 A股機會更多
貝萊德劉雅俊：「4S」選中資股 現屬入市時機
雲音樂面對強大對手
翠華中期蝕3040萬 內地增店最多 續推廣外賣
渣打首3季綠色可持續金融業務 收入按年增1倍
強積金投資綠色債券ESG基金 10年增88倍
富通保險引用人工智能培訓員工
加密幣自助買賣機 港企研發出口
國威自動化：普遍1分鐘可完成交易
張兆聰：基金鎖利潤 宜增持現金
陳智鑾：物業財富傳承考慮因素多
環球經濟數據
金子：多重利淡 騰訊沽21593
張兆聰：美團若大幅低開可博反彈
伍禮賢：中集安瑞科趁回調吸納
潘啓才：雲音樂氣氛不夠宜忍手
曾國平：眾籌買《美國憲法》之DAO與道
區偉志：DeFi能顛覆傳統金融嗎？
《幫你格價》：靈活自願醫保邊間抵？
沈永年：澳門酒店隔離如度假
涂國彬：美元短線調整 歐元維持弱勢
陳大為：美國政府財政政策加劇通脹？
黃德几：石藥短線走勢料改善 8.2元可吸
陸振球：香港可向內地供電 中港同受惠
林少陽：投資者「睇死」美沒能力加息
技術取勝：創科處50周線之上
李聲揚：美股升得多終遇虎
蔡金強：疫情重來：中國出口的韌性
艾雲豪：私募基金和跑鞋一哥同台演出
凱利：聯儲局加息步伐落後
李順威：基金明年看好美股新興市場
劉思明：新病毒陪跌股 可趁低吸納
何啟聰：美團險守260元 看好牛證58719
瑞銀亞洲：資金博反彈 騰訊購11721
摩根大通亞洲：新能源車概念抗跌 電車ETF購12583
周顯：內房老闆「私己錢」豐 才敢搏殺
張佩儀：打工仔必讀 保障強積金權益
王弼：疫苗股變軟件股 買輝瑞好難輸
曾淵滄：再炒通關概念 上回高位作目標價
湯文亮：沒有「人」的台灣駐立陶宛代表處
陳永傑：樓按有景 銀行駐重兵
廖偉強：新香港人是代理的財神
布少明：股市積弱 資金換樓
馬泰陽：中港通關在即 北水利好市場
美銀1677萬提早續租長江中心7層 呎租112元較兩年前舊約僅升3%
龍豐花園舖位叫價減兩成放售
KENNEDY 38特色戶招標 呎價或見5萬
今年新盤取消交易或撻訂426宗 一手新例後新高
第一城兩房775萬沽 低市價2.5%
新高陳坤興：憧憬通關 拓大灣區樓盤代理業務
KENNEDY 38主打一房 吸年輕客戶群
囍滙低位彈近兩成 呎價守2.7萬
移英前留意四成遺產稅
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球經濟數據]
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周焯華認非法開賭 澳司警送檢察院 摩通：太陽城市佔近半 澳門貴賓廳賭收料重挫
港菲擁4上市公司 早前突沽清太陽國際
無移交安排 大律師料不送內地
黑期續跌低水逾460點 花旗籲減持風險資產
中小企融資平台MODIFI研上市可能
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環球經濟數據
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張兆聰：美團若大幅低開可博反彈
伍禮賢：中集安瑞科趁回調吸納
潘啓才：雲音樂氣氛不夠宜忍手
曾國平：眾籌買《美國憲法》之DAO與道
區偉志：DeFi能顛覆傳統金融嗎？
《幫你格價》：靈活自願醫保邊間抵？
沈永年：澳門酒店隔離如度假
涂國彬：美元短線調整 歐元維持弱勢
陳大為：美國政府財政政策加劇通脹？
黃德几：石藥短線走勢料改善 8.2元可吸
陸振球：香港可向內地供電 中港同受惠
林少陽：投資者「睇死」美沒能力加息
技術取勝：創科處50周線之上
李聲揚：美股升得多終遇虎
蔡金強：疫情重來：中國出口的韌性
艾雲豪：私募基金和跑鞋一哥同台演出
凱利：聯儲局加息步伐落後
李順威：基金明年看好美股新興市場
劉思明：新病毒陪跌股 可趁低吸納
何啟聰：美團險守260元 看好牛證58719
瑞銀亞洲：資金博反彈 騰訊購11721
摩根大通亞洲：新能源車概念抗跌 電車ETF購12583
周顯：內房老闆「私己錢」豐 才敢搏殺
張佩儀：打工仔必讀 保障強積金權益
王弼：疫苗股變軟件股 買輝瑞好難輸
曾淵滄：再炒通關概念 上回高位作目標價
湯文亮：沒有「人」的台灣駐立陶宛代表處
陳永傑：樓按有景 銀行駐重兵
廖偉強：新香港人是代理的財神
布少明：股市積弱 資金換樓
馬泰陽：中港通關在即 北水利好市場
美銀1677萬提早續租長江中心7層 呎租112元較兩年前舊約僅升3%
龍豐花園舖位叫價減兩成放售
KENNEDY 38特色戶招標 呎價或見5萬
今年新盤取消交易或撻訂426宗 一手新例後新高
第一城兩房775萬沽 低市價2.5%
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KENNEDY 38主打一房 吸年輕客戶群
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